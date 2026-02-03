10:33
В КР закрывают шесть исправительных учреждений: утверждено решение о ликвидации

Кабинет министров принял постановление о ликвидации шести исправительных учреждений, находящихся в структуре Государственной службы исполнения наказаний (ГСИН). Документ опубликован для официального ознакомления.

Согласно постановлению, упразднены следующие учреждения:

  • № 26 — Чуйская область, Иссык-Атинский район, село Молдовановка;
  • № 42 — Ош, улица Мамырова, 105а;
  • № 43 — Баткенская область, Кызыл-Кия, улица Жусубалиева, 16;
  • № 44 — Иссык-Кульская область, Чолпон-Ата, 3-й микрорайон, 107;
  • № 45 — Чуйская область, Московский район, село Беловодское, улица Фрунзе, 120;
  • № 52 — Джалал-Абадская область, Токтогул, улица Осмонова, 28.

Для процедуры закрытия создана ликвидационная комиссия. Ей поручено провести инвентаризацию имущества, закрыть все финансовые обязательства, включая задолженность перед Соцфондом, и подготовить ликвидационный баланс.

ГСИН поручено решить вопросы трудоустройства сотрудников, осуществить положенные выплаты, а также передать имущество и материальные ценности в соответствии с законодательством.

Расходы на ликвидацию будут покрыты в пределах бюджетных средств, предусмотренных ГСИН.

Постановление вступит в силу через семь дней.
