В КР закрывают шесть исправительных учреждений: утверждено решение о ликвидации

Кабинет министров принял постановление о ликвидации шести исправительных учреждений, находящихся в структуре Государственной службы исполнения наказаний (ГСИН). Документ опубликован для официального ознакомления.
Согласно постановлению, упразднены следующие учреждения:
- № 26 — Чуйская область, Иссык-Атинский район, село Молдовановка;
- № 42 — Ош, улица Мамырова, 105а;
- № 43 — Баткенская область, Кызыл-Кия, улица Жусубалиева, 16;
- № 44 — Иссык-Кульская область, Чолпон-Ата, 3-й микрорайон, 107;
- № 45 — Чуйская область, Московский район, село Беловодское, улица Фрунзе, 120;
- № 52 — Джалал-Абадская область, Токтогул, улица Осмонова, 28.
Для процедуры закрытия создана ликвидационная комиссия. Ей поручено провести инвентаризацию имущества, закрыть все финансовые обязательства, включая задолженность перед Соцфондом, и подготовить ликвидационный баланс.
ГСИН поручено решить вопросы трудоустройства сотрудников, осуществить положенные выплаты, а также передать имущество и материальные ценности в соответствии с законодательством.
Расходы на ликвидацию будут покрыты в пределах бюджетных средств, предусмотренных ГСИН.
Постановление вступит в силу через семь дней.