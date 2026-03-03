15:14
Происшествия

Акын Аскат Жетиген заявил о пытках в колонии после жалобы омбудсмену

Фото из интернета. Аскат Жетиген

Акын Аскат Жетиген заявил о жестоком обращении и угрозах в колонии № 27. По его словам, на него начали давить после того, как он рассказал комиссии омбудсмена о коррупции и нарушениях в тюрьме. Письмо заключенного к адвокату Нурбеку Акбару опубликовала правозащитница Гулшайыр Абдирасулова.

Аскат Жетиген попросил защиты и широкой огласки происходящего, расценивая действия администрации как прямое нарушение прав человека. Он сообщил, что 2 марта 2026 года начальник оперативного отдела колонии по имени Улан без законных оснований водворил его в ШИЗО. На вопрос о причинах решения сотрудник ответил угрозой.

«Он сказал, что «вернет мне прежние суровые условия жизни» и выдвинул ложное обвинение в том, что я якобы «агитирую осужденных». Это абсолютная неправда. Я никогда не поддерживал преступный мир, и этот факт известен всем. Примечательно, что сотрудник, составлявший акт о моем водворении в ШИЗО, даже не знал, какую причину нарушения указать в документе», — отметил акын в своем письме.

По мнению заключенного, истинная причина его преследования — огласка многочисленных нарушений со стороны администрации учреждения.

Верховный суд поставил точку в деле акына Аската Жетигена

По его словам, с апреля 2025 года уголь, выделяемый государством для обогрева жилых помещений осужденных, сотрудники колонии используют не по назначению.

«Минимум четыре раза в неделю, начиная с вечера и до утра, они топят баню для собственного отдыха. Подобное «вольное» поведение и злоупотребления среди персонала длятся год. Кроме того,  за посещение спортзала сотрудники установили плату в 2 тысячи сомов, ограничив права осужденных на занятия спортом. Сами сотрудники пользуются им без ограничений, в том числе в рабочее время», — утверждает Аскат Жетиген.

В письме говорится, что кабинеты начальников отрядов, отдельные участки столовой, кухни, бани, мечети и спортзала отремонтировали на деньги, собранные с осужденных. На прошлой неделе, когда колонию посетили представители омбудсмена, акын озвучил им эти факты.

«В ходе беседы начальник оперативной службы Улан препятствовал и хотел сокрыть правонарушения, из-за чего между нами произошла перепалка. Вмешательство представителя омбудсмена помогло пресечь его неправомерные действия. Данный сотрудник известен грубостью и жестокостью. Каждый раз перед приездом комиссий осужденных заставляют говорить, что «все хорошо»», — говорится в обращении.

По словам Жетигена, тех, кто пытается сказать правду, обычно ждут жестокие избиения, унижение чести и достоинства, помещение в ШИЗО и принуждение к тяжелой и грязной работе. 

Он подчеркивает, что сотрудники фактически пытают и издеваются над людьми, из-за этого многие запуганы и вынуждены молчать. На следующий день после визита представителей омбудсмена начальник оперчасти собрал всех осужденных и перешел к открытым угрозам.

«Он заявил: «Комиссия будет здесь всего день, а вы потом останетесь со мной. Я вам покажу! Когда закончится орозо, я устрою вам другой режим. У меня хватит на это духу». После началось прямое давление и угрозы. Мое нынешнее нахождение в ШИЗО — прямая месть за то, что я не побоялся возразить начальнику оперчасти и рассказал правду проверке», — подчеркивает заключенный.

Аскат Жетиген сообщил, что условия его содержания в изоляторе сейчас грубо нарушаются: его не вывели на обед, но продержали в прогулочном дворе более часа под дождем. 

«В связи с вышеизложенным, прошу вас в кратчайшие сроки придать огласке данные сведения о правонарушениях и инициировать оперативную реакцию со стороны правоохранительных органов для оказания мне защиты и помощи», — заключил он в письме к адвокату.

  • Аскат Жетиген — известный акын и гражданский активист, приговоренный к трем годам лишения свободы по обвинению в призывах к массовым беспорядкам и захвату власти. Уголовное преследование началось в марте 2024 года. Поводом стали видеообращения Жетигена в социальных сетях, в которых он критиковал действия властей.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/364324/
просмотров: 767
