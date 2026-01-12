16:37
USD 87.44
EUR 102.52
RUB 1.10
Общество

Вместо колонии — жилой комплекс: в Бишкеке сдали вторую очередь «Мураса»

Фото 24.kg. 24-этажные жилые дома ждут своих новоселов

На месте бывшей колонии № 47 в Бишкеке «вырос» современный жилой комплекс. Район, который раньше ассоциировался с исправительным учреждением, сегодня преобразился в городское пространство с новыми домами и инфраструктурой.

Строительство жилья для нуждающихся по всей стране

Государственная ипотечная компания выдает квартиры гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, в том числе в рамках долевого участия.

Подобные проекты реализуют сегодня по всей стране. Во всех регионах ГИК ведет масштабное строительство. Общее количество возводимых ипотечных квартир составляет 80 тысяч 245. Из них:

  • Бишкек — 23 тысячи 748 квартир;
  • Чуйская область — 22 тысячи 440;
  • Иссык-Кульская — 9 тысяч 237;
  • Ошская — 7 тысяч 402;
  • Нарынская — 569.

Новый год с новым домом

Садыр Жапаров принял участие в церемонии вручения ключей от ипотечных квартир в рамках второго этапа строительства жилого комплекса «Мурас». Глава государства поздравил новоселов и отметил символичность события в начале нового года.

«Сегодня мы встречаемся в первый месяц нового года с приятным и радостным событием. Прежде всего искренне поздравляю вас с новосельем! Пусть 2026-й станет для всего нашего народа годом благополучия, устойчивого развития, мира и спокойствия!» — сказал он.

пресс-службы президента КР
Фото пресс-службы президента КР. Президент смотрит на будущее страны с оптимизмом
По словам президента, обеспечение граждан доступным жильем остается одной из ключевых задач государства.

Сегодня мы передаем 1 тысячу 80 квартир их владельцам.

Садыр Жапаров

Он напомнил, что всего в жилом комплексе «Мурас» планируют построить 4 тысячи 754 квартиры в 39 блоках. В 2024 году передали 510 квартир, в 2025-м — 476. В комплексе предусмотрены школа, детский сад, парковочные места и вся необходимая социальная инфраструктура.

Откуда формируется цена на квадратные метры ипотечного жилья

Глава государства также остановился на условиях ипотечного кредитования и ценообразовании.

«Государственная ипотечная компания предоставляет квартиры на 25 лет без первоначального взноса по ставке от 4 до 8 процентов. Это даже ниже уровня инфляции. Мы сознательно идем на это, чтобы облегчить жизнь людям», — подчеркнул он.

Садыр Жапаров заявил, что рост стоимости квадратного метра обусловлен объективными факторами.

«Необходимо учитывать удорожание строительных материалов, заработную плату строителей, развитие инфраструктуры, строительство насосных станций и очистных сооружений. Все эти расходы формируют экономически обоснованную цену», — пояснил он, призвав граждан с пониманием относиться к этому.

Говоря о перспективах, президент сообщил, что ГИК в ближайшие годы перейдет на самофинансирование.

«Мы строим систему не на 5–10 лет, а на 50–100 лет вперед. Государственная ипотечная компания станет устойчивым институтом, который будет обеспечивать жильем граждан — от молодоженов до пожилых людей.

Сегодняшнее мероприятие — это не просто открытие новых домов. Это возможность для более тысячи семей строить планы и уверенно смотреть в будущее», — сказал он.

Новые квартиры, парковка и комфорт

По словам председателя ГИК Таланта Жекшенова, в жилом комплексе запланирована внутренняя парковка на 2 тысячи 500 машин, которую построят до конца 2026 года.

Он добавил, что сегодня 1 квадратный метр квартир с ремонтом от Госипотечной компании стоит $950.

Я уверенно говорю о качестве возводимых жилых зданий — это и отделка, и установка лифтов. Сотрудники ГИК ежедневно проверяют и следят за каждой деталью.

Талант Жекшенов

Он также рассказал о планах на будущее. В июне этого года вручат ключи от квартир в еще восьми блоках, еще семь станут доступны на Южной магистрали в Бишкеке.

Новая глава жизни от президента

Кыргызстанец Камчыбек Сатылганов недавно получил заветные ключи от собственного жилья из рук президента. Его история стала широко известной благодаря телеведущей Ассоль Молдокматовой, которая рассказала в социальных сетях о сложной жизненной ситуации мужчины.

Когда-то он был дворником в муниципальном предприятии «Тазалык», но из-за атеросклероза бросил работу.

Сейчас мужчина в одиночку воспитывает двоих сыновей, один из которых с инвалидностью. Камчыбек Сатылганов также имеет инвалидность, недавно ему ампутировали ногу.

Ассоль Молдокматова обратила внимание общественности на судьбу мужчины, который долго не имел собственного жилья.

Публикация вызвала широкий отклик и стала поводом для рассмотрения вопроса на государственном уровне. Садыр Жапаров поручил предоставить Камчыбеку Сатылганову квартиру в рамках Государственной жилищной программы. Отметим, что ему безвозмездно предоставлено жилье.

Как рассказал новосел, он очень рад тому, что его однокомнатная квартира на первом этаже — это крайне важно для человека с инвалидностью.

Счастье собственных стен

Многодетная семья индивидуального предпринимателя Бахтияра Балтабаева въехала в трехкомнатную квартиру на первом этаже только три дня назад, но уже расставила часть мебели и обживается с большим удовольствием. Глава семейства рад, что школа в шаговой доступности и один ребенок уже ходит в нее.

«Мы встали в очередь на получение ипотечного жилья в 2024 году и благодарны Садыру Жапарову за возможность жить в собственной квартире, а не в съемной. Мы уже оплатили половину от стоимости жилья, остальную часть будем выплачивать в течение 15 лет», — добавил Бахтияр Балтабаев.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/357522/
просмотров: 687
Версия для печати
Материалы по теме
В 2026-м планируется ввести в эксплуатацию более 20 тысяч квартир по линии ГИК
Нехватка лекарств и средств гигиены: жалобы женщин в колонии села Степного
Президент объяснил, из чего складываются цены на ипотечное жилье от ГИК
Экономика Кыргызстана — 2025: рекорды роста и ценовые шоки
ГИК строит человейники. Каныбек Туманбаев ответил на критику
Депутат призвала снизить цены на квартиры ГИК
Садыр Жапаров: Депутатам могут выделить квартиры по линии ГИК
Сломал руку девочке. Психолога в Бишкеке приговорили к шести годам тюрьмы
Госипотека: случаев потери жилья при задержке выплат в КР еще не было
С каждым годом условия госипотеки в Кыргызстане упрощают — ГИК
Популярные новости
&laquo;Эффект помады&raquo;, или Почему в&nbsp;кафе и&nbsp;ресторанах Бишкека полно посетителей «Эффект помады», или Почему в кафе и ресторанах Бишкека полно посетителей
Муфтият КР&nbsp;предупредил паломников и&nbsp;туркомпании, организующие умру Муфтият КР предупредил паломников и туркомпании, организующие умру
Неделя-24. Чиновники съездили в&nbsp;хадж, а&nbsp;Бишкек продолжает терять свою историю Неделя-24. Чиновники съездили в хадж, а Бишкек продолжает терять свою историю
Кыргызский&nbsp;&mdash; это логика. Виктория Кринвальд о&nbsp;том, как быстро выучить госязык Кыргызский — это логика. Виктория Кринвальд о том, как быстро выучить госязык
Бизнес
Мечты сбываются с&nbsp;Visa и&nbsp;MBANK: победитель едет в&nbsp;Барселону Мечты сбываются с Visa и MBANK: победитель едет в Барселону
Праздники, которыми хочется делиться: MEGA на&nbsp;связи в&nbsp;туристических локациях Праздники, которыми хочется делиться: MEGA на связи в туристических локациях
Прием депозитов Royal Central Park: мероприятие привлекло тысячи клиентов Прием депозитов Royal Central Park: мероприятие привлекло тысячи клиентов
Покупают &laquo;вид&raquo;, а&nbsp;не&nbsp;просто стены: мировой тренд премиального образа жизни Покупают «вид», а не просто стены: мировой тренд премиального образа жизни
12 января, понедельник
16:28
Столкновение судов в Таиланде: состояние кыргызстанцев удовлетворительное Столкновение судов в Таиланде: состояние кыргызстанцев...
16:19
В Вене пройдет Тюркская неделя с участием стран ОТГ
15:43
Вместо колонии — жилой комплекс: в Бишкеке сдали вторую очередь «Мураса»
15:17
На месторождение Тоголок доставлена партия тяжелой горной техники
15:15
Проект расширения очистных сооружений в городе Ош начнется через два месяца