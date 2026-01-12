На месте бывшей колонии № 47 в Бишкеке «вырос» современный жилой комплекс. Район, который раньше ассоциировался с исправительным учреждением, сегодня преобразился в городское пространство с новыми домами и инфраструктурой.

Строительство жилья для нуждающихся по всей стране

Государственная ипотечная компания выдает квартиры гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, в том числе в рамках долевого участия.

Бишкек — 23 тысячи 748 квартир;

Чуйская область — 22 тысячи 440;

Иссык-Кульская — 9 тысяч 237;

Ошская — 7 тысяч 402;

Нарынская — 569.

Подобные проекты реализуют сегодня по всей стране. Во всех регионах ГИК ведет масштабное строительство. Общее количество возводимых ипотечных квартир составляет 80 тысяч 245. Из них:

Новый год с новым домом

Садыр Жапаров принял участие в церемонии вручения ключей от ипотечных квартир в рамках второго этапа строительства жилого комплекса «Мурас». Глава государства поздравил новоселов и отметил символичность события в начале нового года.

«Сегодня мы встречаемся в первый месяц нового года с приятным и радостным событием. Прежде всего искренне поздравляю вас с новосельем! Пусть 2026-й станет для всего нашего народа годом благополучия, устойчивого развития, мира и спокойствия!» — сказал он.

Фото пресс-службы президента КР. Президент смотрит на будущее страны с оптимизмом

Сегодня мы передаем 1 тысячу 80 квартир их владельцам. Садыр Жапаров

По словам президента, обеспечение граждан доступным жильем остается одной из ключевых задач государства.

Он напомнил, что всего в жилом комплексе «Мурас» планируют построить 4 тысячи 754 квартиры в 39 блоках. В 2024 году передали 510 квартир, в 2025-м — 476. В комплексе предусмотрены школа, детский сад, парковочные места и вся необходимая социальная инфраструктура.

Откуда формируется цена на квадратные метры ипотечного жилья

Глава государства также остановился на условиях ипотечного кредитования и ценообразовании.

«Государственная ипотечная компания предоставляет квартиры на 25 лет без первоначального взноса по ставке от 4 до 8 процентов. Это даже ниже уровня инфляции. Мы сознательно идем на это, чтобы облегчить жизнь людям», — подчеркнул он.

Садыр Жапаров заявил, что рост стоимости квадратного метра обусловлен объективными факторами.

«Необходимо учитывать удорожание строительных материалов, заработную плату строителей, развитие инфраструктуры, строительство насосных станций и очистных сооружений. Все эти расходы формируют экономически обоснованную цену», — пояснил он, призвав граждан с пониманием относиться к этому.

Говоря о перспективах, президент сообщил, что ГИК в ближайшие годы перейдет на самофинансирование.

«Мы строим систему не на 5–10 лет, а на 50–100 лет вперед. Государственная ипотечная компания станет устойчивым институтом, который будет обеспечивать жильем граждан — от молодоженов до пожилых людей.

Сегодняшнее мероприятие — это не просто открытие новых домов. Это возможность для более тысячи семей строить планы и уверенно смотреть в будущее», — сказал он.

Новые квартиры, парковка и комфорт

По словам председателя ГИК Таланта Жекшенова, в жилом комплексе запланирована внутренняя парковка на 2 тысячи 500 машин, которую построят до конца 2026 года.

Я уверенно говорю о качестве возводимых жилых зданий — это и отделка, и установка лифтов. Сотрудники ГИК ежедневно проверяют и следят за каждой деталью. Талант Жекшенов

Он добавил, что сегодня 1 квадратный метр квартир с ремонтом от Госипотечной компании стоит $950.

Он также рассказал о планах на будущее. В июне этого года вручат ключи от квартир в еще восьми блоках, еще семь станут доступны на Южной магистрали в Бишкеке.

Новая глава жизни от президента

Кыргызстанец Камчыбек Сатылганов недавно получил заветные ключи от собственного жилья из рук президента. Его история стала широко известной благодаря телеведущей Ассоль Молдокматовой, которая рассказала в социальных сетях о сложной жизненной ситуации мужчины.

Когда-то он был дворником в муниципальном предприятии «Тазалык», но из-за атеросклероза бросил работу.

Сейчас мужчина в одиночку воспитывает двоих сыновей, один из которых с инвалидностью. Камчыбек Сатылганов также имеет инвалидность, недавно ему ампутировали ногу.

Ассоль Молдокматова обратила внимание общественности на судьбу мужчины, который долго не имел собственного жилья.

Публикация вызвала широкий отклик и стала поводом для рассмотрения вопроса на государственном уровне. Садыр Жапаров поручил предоставить Камчыбеку Сатылганову квартиру в рамках Государственной жилищной программы. Отметим, что ему безвозмездно предоставлено жилье.

Как рассказал новосел, он очень рад тому, что его однокомнатная квартира на первом этаже — это крайне важно для человека с инвалидностью.

Счастье собственных стен

Многодетная семья индивидуального предпринимателя Бахтияра Балтабаева въехала в трехкомнатную квартиру на первом этаже только три дня назад, но уже расставила часть мебели и обживается с большим удовольствием. Глава семейства рад, что школа в шаговой доступности и один ребенок уже ходит в нее.

«Мы встали в очередь на получение ипотечного жилья в 2024 году и благодарны Садыру Жапарову за возможность жить в собственной квартире, а не в съемной. Мы уже оплатили половину от стоимости жилья, остальную часть будем выплачивать в течение 15 лет», — добавил Бахтияр Балтабаев.