На месте бывшей колонии № 47 в Бишкеке «вырос» современный жилой комплекс. Район, который раньше ассоциировался с исправительным учреждением, сегодня преобразился в городское пространство с новыми домами и инфраструктурой.
Строительство жилья для нуждающихся по всей странеГосударственная ипотечная компания выдает квартиры гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, в том числе в рамках долевого участия.
- Бишкек — 23 тысячи 748 квартир;
- Чуйская область — 22 тысячи 440;
- Иссык-Кульская — 9 тысяч 237;
- Ошская — 7 тысяч 402;
- Нарынская — 569.
Новый год с новым домомСадыр Жапаров принял участие в церемонии вручения ключей от ипотечных квартир в рамках второго этапа строительства жилого комплекса «Мурас». Глава государства поздравил новоселов и отметил символичность события в начале нового года.
«Сегодня мы встречаемся в первый месяц нового года с приятным и радостным событием. Прежде всего искренне поздравляю вас с новосельем! Пусть 2026-й станет для всего нашего народа годом благополучия, устойчивого развития, мира и спокойствия!» — сказал он.
Сегодня мы передаем 1 тысячу 80 квартир их владельцам.Садыр Жапаров
Он напомнил, что всего в жилом комплексе «Мурас» планируют построить 4 тысячи 754 квартиры в 39 блоках. В 2024 году передали 510 квартир, в 2025-м — 476. В комплексе предусмотрены школа, детский сад, парковочные места и вся необходимая социальная инфраструктура.
Откуда формируется цена на квадратные метры ипотечного жильяГлава государства также остановился на условиях ипотечного кредитования и ценообразовании.
«Государственная ипотечная компания предоставляет квартиры на 25 лет без первоначального взноса по ставке от 4 до 8 процентов. Это даже ниже уровня инфляции. Мы сознательно идем на это, чтобы облегчить жизнь людям», — подчеркнул он.
«Необходимо учитывать удорожание строительных материалов, заработную плату строителей, развитие инфраструктуры, строительство насосных станций и очистных сооружений. Все эти расходы формируют экономически обоснованную цену», — пояснил он, призвав граждан с пониманием относиться к этому.
Говоря о перспективах, президент сообщил, что ГИК в ближайшие годы перейдет на самофинансирование.
«Мы строим систему не на 5–10 лет, а на 50–100 лет вперед. Государственная ипотечная компания станет устойчивым институтом, который будет обеспечивать жильем граждан — от молодоженов до пожилых людей.
Сегодняшнее мероприятие — это не просто открытие новых домов. Это возможность для более тысячи семей строить планы и уверенно смотреть в будущее», — сказал он.
Новые квартиры, парковка и комфортПо словам председателя ГИК Таланта Жекшенова, в жилом комплексе запланирована внутренняя парковка на 2 тысячи 500 машин, которую построят до конца 2026 года.
Я уверенно говорю о качестве возводимых жилых зданий — это и отделка, и установка лифтов. Сотрудники ГИК ежедневно проверяют и следят за каждой деталью.Талант Жекшенов
Он также рассказал о планах на будущее. В июне этого года вручат ключи от квартир в еще восьми блоках, еще семь станут доступны на Южной магистрали в Бишкеке.
Новая глава жизни от президентаКыргызстанец Камчыбек Сатылганов недавно получил заветные ключи от собственного жилья из рук президента. Его история стала широко известной благодаря телеведущей Ассоль Молдокматовой, которая рассказала в социальных сетях о сложной жизненной ситуации мужчины.
Когда-то он был дворником в муниципальном предприятии «Тазалык», но из-за атеросклероза бросил работу.
Сейчас мужчина в одиночку воспитывает двоих сыновей, один из которых с инвалидностью. Камчыбек Сатылганов также имеет инвалидность, недавно ему ампутировали ногу.
Ассоль Молдокматова обратила внимание общественности на судьбу мужчины, который долго не имел собственного жилья.
Как рассказал новосел, он очень рад тому, что его однокомнатная квартира на первом этаже — это крайне важно для человека с инвалидностью.
Счастье собственных стенМногодетная семья индивидуального предпринимателя Бахтияра Балтабаева въехала в трехкомнатную квартиру на первом этаже только три дня назад, но уже расставила часть мебели и обживается с большим удовольствием. Глава семейства рад, что школа в шаговой доступности и один ребенок уже ходит в нее.