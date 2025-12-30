Нехватка лекарств и средств гигиены: жалобы женщин в колонии села Степного

Омбудсмен Кыргызстана Джамиля Джаманбаева посетила женскую колонию в селе Степном и ознакомилась с условиями содержания осужденных.

Отмечается, что она осмотрела все корпусы учреждения: дом ребенка, медицинский пункт, пищеблок, общежитие и другие объекты, а также побеседовала со всеми женщинами, в том числе с двумя несовершеннолетними и иностранками, отбывающими свой срок.

Всего в учреждении находятся 292 женщины от 17 до 78 лет. Из них 248 — на общем режиме, 22 — в строгих условиях содержания и 34 — на строгом режиме.

Около 40 женщин смогли поговорить с акыйкатчи наедине во время личного приема. О чем именно:

просили содействия в условно-досрочном освобождении;

сообщили о трудностях с получением пробации;

жаловались на необоснованное решение судов и неправильный расчет сроков нахождения в СИЗО, где один день засчитывается за два;

две осужденные просили помочь в получении паспорта, так как у них сохранились только документы советского образца;

из средств гигиены в основном получают хозяйственное мыло, остальные предметы предоставляют нерегулярно;

отметили нехватку лекарств, особенно для пожилых.











На территории колонии работают швейный цех и пекарня, где трудятся женщины. Также они задействованы на кухне, в парикмахерской и магазине. В ходе беседы осужденные не высказали жалоб на условия труда и отметили, что недавно им повысили заработную плату.

По данным института омбудсмена, в доме ребенка проживают пятеро матерей с детьми до трех лет. Самому младшему ребенку — две недели. Мамы сообщили, что обеспечены всем необходимым.

В медицинском пункте проходят лечение семь женщин. У одной из них, 69-летней осужденной, диагностирован рак третьей степени — она попросила содействия в освобождении по состоянию здоровья.

В колонии содержатся 18 иностранок — из Казахстана, Индии, Узбекистана, Таджикистана и других государств. Некоторые из них обратились с просьбой об экстрадиции на родину.