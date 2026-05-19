Ликвидирован крупный канал поставки наркотиков из Токтогула в Бишкек

Сотрудники СБНОН МВД пресекли деятельность преступной группы, занимавшейся перевозкой и распространением наркотических средств из Токтогульского района в Бишкек и Чуйскую область.

По данным пресс-службы Министерства внутренних дел, задержаны трое подозреваемых: Ж.З.И., 1983 года рождения, М.М.Б., 1981 года рождения, и И.А.К., 1983 года рождения. Возбуждено уголовное дело, назначены судебно-химические экспертизы.

По сведениям следствия, подозреваемые организовали устойчивый канал поставки наркотиков для дальнейшего распространения на территории столицы и Чуйской области. Продолжаются следственно-оперативные мероприятия по установлению всех обстоятельств дела и возможных соучастников.

МВД напоминает, что незаконный оборот наркотиков является тяжким преступлением и влечет уголовную ответственность.