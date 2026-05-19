11:18
USD 87.45
EUR 101.81
RUB 1.20
Происшествия

Ликвидирован крупный канал поставки наркотиков из Токтогула в Бишкек

Фото пресс-службы МВД

Сотрудники СБНОН МВД пресекли деятельность преступной группы, занимавшейся перевозкой и распространением наркотических средств из Токтогульского района в Бишкек и Чуйскую область.

По данным пресс-службы Министерства внутренних дел, задержаны трое подозреваемых: Ж.З.И., 1983 года рождения, М.М.Б., 1981 года рождения, и И.А.К., 1983 года рождения. Возбуждено уголовное дело, назначены судебно-химические экспертизы.

По сведениям следствия, подозреваемые организовали устойчивый канал поставки наркотиков для дальнейшего распространения на территории столицы и Чуйской области. Продолжаются следственно-оперативные мероприятия по установлению всех обстоятельств дела и возможных соучастников.

МВД напоминает, что незаконный оборот наркотиков является тяжким преступлением и влечет уголовную ответственность.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/374370/
просмотров: 274
Версия для печати
Материалы по теме
Гашиш и «Тропикамид» продавали в Оше. ГКНБ заявил о ликвидации наркосети
Потребителей наркотиков вычисляют с помощью нового метода в Казахстане
В Бишкеке задержан студент по подозрению в закладке спайса
В Иссык-Кульской области у мужчины нашли 109 кустов опийного мака и оружие
Крупную партию альфа-PVP изъяли у жителя Чуйской области
Двое мужчин пытались продать крупную партию наркотиков в Чуйской области
В Бишкеке пресечен канал незаконного оборота психотропных веществ и прекурсоров
Наркотики в посылке из Таиланда, в Бишкеке задержали двоих с крупной партией
В Бишкеке задержан подозреваемый в распространении наркотических веществ
В Бишкеке задержали группу «Бонни и Клайд» с крупной партией наркотиков
Популярные новости
Чиновников Минприроды КР&nbsp;задержали при получении взятки Чиновников Минприроды КР задержали при получении взятки
Страшная трагедия. В&nbsp;Кашка-Суу водитель сбил насмерть пятерых человек Страшная трагедия. В Кашка-Суу водитель сбил насмерть пятерых человек
ГКНБ взялся за&nbsp;сторонников &laquo;Йакын-Инкар&raquo;. Проводит профилактические беседы ГКНБ взялся за сторонников «Йакын-Инкар». Проводит профилактические беседы
В&nbsp;Чуйской области школьники заставили мальчика целовать интимные места В Чуйской области школьники заставили мальчика целовать интимные места
Бизнес
Масштабная атака дронов: Московский НПЗ под ударом Масштабная атака дронов: Московский НПЗ под ударом
&laquo;Менин үйүм&raquo;: тепло родного края в&nbsp;каждой детали «Менин үйүм»: тепло родного края в каждой детали
Курс на&nbsp;$45&nbsp;миллиардов: &laquo;Дордой Страхование&raquo; и&nbsp;Sinosure Курс на $45 миллиардов: «Дордой Страхование» и Sinosure
Мобильный оператор&nbsp;О! открыл абонентам доступ к&nbsp;5G&nbsp;в&nbsp;международном роуминге Мобильный оператор О! открыл абонентам доступ к 5G в международном роуминге
19 мая, вторник
11:14
Пять вузов Кыргызстана получили $19,5 миллиона на развитие Пять вузов Кыргызстана получили $19,5 миллиона на разви...
11:13
В Бишкеке задержан подозреваемый в кибермошенничестве
11:09
Масштабная атака дронов: Московский НПЗ под ударом
11:04
Всемирный форум городов. Кыргызстан представил макеты туристических комплексов
11:02
В Караколе построят инновационный отель Relax-Inn в режиме «проектной песочницы»