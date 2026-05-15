В Чуйской области школьники заставили мальчика целовать интимные места

Полномочный представитель президента в Чуйской области Элкинбек Аширбаев поручил прокуратуре и ГКНБ разобраться в инциденте с участием несовершеннолетних в селе Искра Чуйского района.

Вопрос подняли 15 мая во время встречи полпреда с жителями Кара-Добонского айыльного аймака.

По словам местной жительницы, 25 марта двое шестиклассников заставили ее 11-летнего сына совершить унизительные действия, снимая происходящее на видео.

Женщина заявила, что после случившегося ребенок «от стыда пошел мыть голову холодной водой». Родители узнали о произошедшем спустя два дня и обратились в милицию.

По ее словам, участковый пообещал приехать, однако так и не появился, после чего семье пришлось самостоятельно ехать в Чуйский РОВД и писать заявление.

Мать школьника также обвинила следователей в ненадлежащем исполнении обязанностей и незаконном решении по делу.

Элкинбек Аширбаев поручил принять повторное заявление и провести дополнительную проверку.

В Чуйском РОВД пояснили, что уголовное дело не возбудили, поскольку предполагаемые участники инцидента не достигли возраста уголовной ответственности — 14 лет.

В отношении родителей подростков составлены административные протоколы, сами несовершеннолетние поставлены на учет в ИДН и переведены на онлайн-обучение.

По данным милиции, инцидент произошел вечером 25 марта в строящемся доме возле мечети в селе Искра.