Происшествия

В Бишкеке задержан студент по подозрению в закладке спайса

Сотрудники СБНОН МВД задержали 19-летнего студента, подозреваемого в распространении синтетических наркотиков методом закладок в Бишкеке. 

По данным пресс-службы ведомства, оперативно-разыскные мероприятия были проведены 7 мая 2026 года. В ходе личного досмотра у задержанного обнаружили 5 упаковок синтетического наркотика спайс. Позже он указал места уже сделанных им закладок, где дополнительно была изъята еще 61 единица наркотического вещества.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 282 УК КР «Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов в целях сбыта».

Изъятые вещества направлены на судебно-химическую экспертизу. Следственно-оперативные мероприятия продолжаются, устанавливаются возможные соучастники преступления.

Также отмечается, что задержанный является студентом высшего учебного заведения. По данным СБНОН, сотрудники ранее проводили в его вузе профилактические лекции о вреде наркотиков, однако это не остановило его от противоправной деятельности.
