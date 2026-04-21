Общество

Наркотики в посылке из Таиланда, в Бишкеке задержали двоих с крупной партией

В Кыргызстане пресекли канал поставки наркотиков из Таиланда через почтовые отправления. Об этом сообщили в МВД.

Операцию провели сотрудники Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД совместно с подразделением таможни «Север» по противодействию наркотрафику.

26 марта в Бишкеке при получении посылки в одном из почтовых отделений задержали двоих подозреваемых — двоюродные братья, 2004 и 2007 годов рождения.

По данным следствия, наркотическое вещество — гашиш таиландского происхождения — спрятали в тайнике. Стоимость изъятой партии оценивается примерно в 3 миллиона сомов.

Назначены судебно-химические экспертизы. Правоохранители продолжают устанавливать других участников схемы.

Как уточняется, предполагаемый организатор канала — гражданин Казахстана, 1998 года рождения — объявлен в международный розыск.
