12:11
USD 87.45
EUR 103.14
RUB 1.15
Происшествия

В Бишкеке задержан подозреваемый в распространении наркотических веществ

12 апреля поступила оперативная информация о том, что на пересечении улиц Тулебердиева и Васильева неизвестный молодой человек занимается распространением наркотических веществ путем так называемых закладок. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 282 «Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта» УК КР.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий на указанном месте задержан гражданин Н.К., 2007 года рождения. При личном досмотре у него обнаружено и изъято наркотическое вещество, расфасованное в термоусадочную пленку зеленого и синего цвета. По словам задержанного, указанные вещества он распространял методом «закладок».

В порядке статьи 96 УПК КР он водворен в ИВС ГУВД столицы.

В милиции напоминают, что незаконный оборот наркотических средств является тяжким преступлением и влечет за собой уголовную ответственность.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/371053/
просмотров: 144
Версия для печати
Популярные новости
В&nbsp;МВД прокомментировали видео с&nbsp;избиением парня при задержании В МВД прокомментировали видео с избиением парня при задержании
В&nbsp;Кыргызстане сегодня произошло землетрясение магнитудой 3,5 В Кыргызстане сегодня произошло землетрясение магнитудой 3,5
Военная техника и&nbsp;запрет на&nbsp;передвижение. На&nbsp;Иссык-Куле вводят комендантский час Военная техника и запрет на передвижение. На Иссык-Куле вводят комендантский час
Жесткое задержание в&nbsp;Бишкеке попало на&nbsp;видео. МВД начало проверку Жесткое задержание в Бишкеке попало на видео. МВД начало проверку
Бизнес
Время помогать: новая роль волонтерства в&nbsp;Центральной Азии Время помогать: новая роль волонтерства в Центральной Азии
Связь, скорость, май: Beeline усилил сеть от&nbsp;Бишкека до&nbsp;Иссык-Куля Связь, скорость, май: Beeline усилил сеть от Бишкека до Иссык-Куля
KICB запустил акцию: 25&nbsp;лет вместе&nbsp;&mdash; 5&nbsp;МИЛЛИОНОВ причин выиграть KICB запустил акцию: 25 лет вместе — 5 МИЛЛИОНОВ причин выиграть
Праздник фейерверков и&nbsp;музыки к&nbsp;148-летию Бишкека состоится 25&nbsp;апреля Праздник фейерверков и музыки к 148-летию Бишкека состоится 25 апреля
