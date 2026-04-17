В Бишкеке задержали группу «Бонни и Клайд» с крупной партией наркотиков

В Бишкеке сотрудники СБНОН МВД КР задержали членов преступной группы, называвшей себя «Бонни и Клайд», у которых изъято почти 2,3 килограмма наркотических веществ общей стоимостью до 12 миллионов сомов.

По данным пресс-службы СБНОН МВД КР, оперативно-разыскные мероприятия проводились при участии нескольких служб с использованием технических средств.

По данным следствия, 13 апреля установлено, что один из задержанных — мужчина, 1995 года рождения — длительное время выполнял роль крупного фасовщика в интернет-магазине, занимаясь подготовкой запрещенных веществ к сбыту.

Вторая задержанная — женщина 1999 года рождения — выполняла функции «закладчицы», размещая наркотики в тайниках для дальнейшей реализации.

В ходе обысков во дворе одного из домов в Бишкеке обнаружена обувная коробка с наркотическими и психотропными веществами, а также предметами для фасовки — электронными весами, изолентой, ножом и зип-пакетами. В кухонном помещении дополнительно изъяты два пакета с веществом белого цвета.

СБНОН МВД КР
Фото СБНОН МВД КР

Общий вес изъятых веществ составил 2 килограмма 295 граммов, что эквивалентно примерно 6 тысяч 885 разовым дозам. По предварительным оценкам, стоимость партии достигает 10-12 миллионов сомов.

По факту возбуждено уголовное дело. Назначены судебно-химические экспертизы, продолжаются мероприятия по установлению других участников группы и каналов поставки наркотиков.
