Происшествия

Бензин продавали прямо на улице. В Бишкеке составили десятки протоколов

Муниципальная инспекция мэрии Бишкека выявила факты незаконной продажи горюче-смазочных материалов на улице Профсоюзной.

Как сообщили в ведомстве, во время рейдовых мероприятий инспекторы обнаружили стихийную торговлю ГСМ в неустановленных местах.

В отношении нарушителей составлены административные протоколы по статье 286 части 2 Кодекса о правонарушениях.

По данным мэрии, всего оформлено около 30 протоколов. В муниципальной инспекции напомнили, что незаконная торговля топливом создает угрозу общественной безопасности и нарушает требования законодательства.

Рейды по выявлению стихийной торговли в столице продолжаются на постоянной основе.
