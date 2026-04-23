В Бишкеке деревья закатали асфальтом

В парке имени Ататюрка в Бишкеке зафиксировали нарушение при проведении дорожных работ — приствольные лунки деревьев были заасфальтированы. Об этом сообщили в муниципальной инспекции мэрии.

Поводом для проверки стала жалоба горожан. В ходе разбирательства установлено, что работы выполняла подрядная организация «Лидер хаус».

По информации подрядчика, из-за отсутствия возможности заезда спецтехники ночью устранить нарушение сразу не удалось, поэтому к работам приступили утром.

В настоящее время нарушения устраняются — приствольные лунки приводят в надлежащее состояние.

В мэрии отметили, что с подрядной организацией проведена разъяснительная работа. Ей указано на необходимость строгого соблюдения правил благоустройства и обязательное сохранение приствольных лунок при проведении асфальтных работ.