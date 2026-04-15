Крышевание под носом мэрии, в Бишкеке не могут остановить незаконную торговлю

В Бишкеке продолжается незаконная торговля саженцами, несмотря на ранее проведенные рейды муниципальных служб. Об этом сообщил глава муниципальной инспекции Мирлан Таалайбеков.

По его словам, в ходе проверок зафиксировали случаи, когда продавцы открыто заявляют о наличии «покровительства» и ссылаются на отдельных должностных лиц на местах. В частности, речь о возможной причастности представителей МТУ № 109 Ленинского района.

«Выражаю уверенность, что отдел контроля мэрии и акимиат Ленинского района возьмут данный факт на особый контроль и инициируют служебную проверку в отношении заместителя начальника МТУ № 109», — отметил он.

Глава инспекции подчеркнул, что самовольное использование муниципальной земли без разрешительных документов недопустимо. По его словам, подобные действия противоречат законодательству и подрывают принципы прозрачности и законности в работе городских служб.

В муниципальной инспекции добавили, что факты возможного покровительства и злоупотребления должностными полномочиями должны быть оперативно пресечены, а виновные — привлечены к ответственности.