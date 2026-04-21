Происшествия

Парки Бишкека превращаются в базары

В Бишкеке усиливают рейды против стихийной торговли в городских парках. Об этом заявил глава муниципальной инспекции Мирлан Таалайбеков.

По его словам, отдельные граждане продолжают использовать общественные пространства для несанкционированной торговли, что нарушает архитектурный облик и эстетическую целостность парков. В связи с этим городские службы вынуждены регулярно проводить проверки.

Мирлан Таалайбеков отметил, что подобные меры могут вызывать недовольство у торговцев, однако упорядочение возможно только при наличии разрешительных документов и соблюдении единых требований к внешнему оформлению.

Речь о так называемом дизайн-коде, который должен обеспечить единый стиль и благоустроенный вид общественных пространств. В мэрии подчеркивают, что такие меры направлены на создание комфортной среды для жителей и гостей столицы.
