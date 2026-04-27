Интим у детской площадки: бишкекчане требуют убрать секс-шоп

В Бишкеке разгорелся скандал вокруг магазина категории 18+, расположенного рядом с детскими площадками в 7-м микрорайоне. На место выехал глава муниципальной инспекции Мирлан Таалайбеков.

Во время осмотра он резко раскритиковал ситуацию и заявил о недопустимости такого соседства.

«Сейчас мы находимся в 7-м микрорайоне. Вот детская площадка, дети играют, рядом небольшой парк, где люди отдыхают. Здесь же находится секс-шоп. Это не соответствует нашей культуре», — сказал он.

По его словам, размещение подобного объекта рядом с детской инфраструктурой является аморальным и требует вмешательства.

«Две площадки и один секс-шоп — это уму непостижимо. Надо убирать его, закрывать. Это как минимум неэтично», — подчеркнул глава инспекции.

Он отметил, что вопрос передадут на рассмотрение в акимиат. «Мы дадим информацию акиму, соответствующим службам. Надеюсь, в дальнейшем такого не будет», — добавил он.

В муниципальной инспекции сообщили: по обращению жителей инициируют правовой и комиссионный анализ целесообразности размещения магазина рядом с детскими площадками.

Жители микрорайона жалуются, что вблизи зоны отдыха детей периодически появляются предметы неэтичного характера, что вызывает обеспокоенность.

Вопрос передали в акимиат Октябрьского района. По итогам рассмотрения могут принять решение о переносе или закрытии объекта.