Общество

Внедорожник завалили мусором за парковку у контейнеров в Бишкеке

В Бишкеке продолжают рейды по выявлению неправильно припаркованных автомобилей. Об этом сообщили в муниципальной инспекции мэрии.

По данным ведомства, 9 апреля с 6.00 до 9.00 в городе прошли проверки соблюдения правил парковки.

На опубликованном видео запечатлен внедорожник, полностью обсыпанный мусором. Как выяснилось, водитель припарковал автомобиль у контейнерной площадки, перегородив доступ к мусорным бакам.

Кроме того, в ходе рейда эвакуировали автомобиль, оставленный вблизи пешеходного перехода.

Нарушившие правила водители привлекаются к ответственности, их автомобили водворяются на штрафную стоянку.

В мэрии напомнили, что штраф за неправильную парковку составляет 1 тысячу сомов, оформление протокола на месте — 300 сомов, услуги эвакуатора — 1 тысяча 600 сомов. За парковку на зеленых зонах предусмотрен штраф в размере 5 тысяч 500 сомов.

Горожан призывают соблюдать Правила дорожного движения и не оставлять автомобили в запрещенных местах.
