Казахстанских звезд предложили проверить на наркотики

В Казахстане предложили проверять популярных звезд на употребление наркотиков. Такую инициативу озвучила депутат маслихата Астаны Ляйла Султанкызы, сообщает Tengrinews.

По ее словам, подобная практика уже применяется в ряде светских государств, в частности в Турции. Там в рамках масштабного расследования десятки известных людей направили на медицинское освидетельствование — сдачу крови и других анализов — для выявления наркотических веществ.

«В течение последних двух недель, без предварительных уведомлений и без учета статуса человека, будь ты богат или известен, у всех подряд берут кровь на анализ. Если по результатам проверки выявляются нарушения, человек привлекается к ответственности и эта информация открыто публикуется, становясь известной всей стране», — цитирует издание нардепа.

Ляйла Султанкызы отметила, что такие личности оказывают сильное влияние на молодежь, поэтому начинают именно с них. Предполагается, что это в итоге будет способствовать более эффективной работе закона.

Депутат Азамат Айтхожин предложил обсудить инициативу на профильной площадке с участием всех заинтересованных сторон, включая управление по борьбе с наркоманией и наркобизнесом, прокуратуру, Минздрава.

Ранее сообщалось, что в марте в Турции началась серия громких задержаний. Выданы ордера на задержание 16 человек по подозрению в хранении наркотиков для личного употребления или содействии их употреблению.