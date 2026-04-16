В Бишкеке задержаны подозреваемые в незаконной продаже психотропных веществ

В столице сотрудники Государственной службы по контролю за наркотиками МВД задержали двух граждан, подозреваемых в организации незаконной продажи психотропных веществ и сильнодействующих наркотиков.

По данным ведомства, 14 апреля в результате оперативно-следственных мероприятий задержаны Н. к Ч., 1994 года рождения, и С.Ф.А., 1982 года рождения. Установлено, что они продавали контролируемые психотропные препараты без рецепта врача.

Полученные препараты, по версии следствия, затем незаконно сбывались гражданам.

По факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное производство наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта» УК КР.

В настоящее время продолжаются следственные и оперативные мероприятия, направленные на установление других лиц, причастных к преступной схеме.