16:45
USD 87.45
EUR 103.10
RUB 1.16
Происшествия

В Бишкеке задержаны подозреваемые в незаконной продаже психотропных веществ

В столице сотрудники Государственной службы по контролю за наркотиками МВД задержали двух граждан, подозреваемых в организации незаконной продажи психотропных веществ и сильнодействующих наркотиков.

По данным ведомства, 14 апреля в результате оперативно-следственных мероприятий задержаны Н. к Ч., 1994 года рождения, и С.Ф.А., 1982 года рождения. Установлено, что они продавали контролируемые психотропные препараты без рецепта врача.

Следствие считает, что с 1 октября 2024 года по 5 декабря 2025 года подозреваемые использовали поддельные документы для приобретения препаратов. Они оформляли фиктивные доверенности от имени индивидуального предпринимателя, ставили подписи на счетах-фактурах и закупали психотропные вещества якобы для медицинских целей.

Полученные препараты, по версии следствия, затем незаконно сбывались гражданам.

По факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное производство наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта» УК КР.

В настоящее время продолжаются следственные и оперативные мероприятия, направленные на установление других лиц, причастных к преступной схеме.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/370675/
просмотров: 252
Версия для печати
16 апреля, четверг
16:37
Мирлан Жеенчороев получил мандат. ЦИК зарегистрировала его по округу № 21 Мирлан Жеенчороев получил мандат. ЦИК зарегистрировала...
16:20
В Бишкеке задержаны подозреваемые в незаконной продаже психотропных веществ
16:18
Часть услуг «Тундука» будет недоступна 16 часов. Спланируйте получение справок
16:15
ГКНБ раскрыл новые схемы сбыта фальшивых денег через телефоны
16:11
Прожиточный минимум в Кыргызстане достиг 9 тысяч 290 сомов