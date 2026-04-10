В Бишкеке задержан гражданин Китая. Он сел за руль в наркотическом опьянении

В Бишкеке в ходе рейдового мероприятия «Транзит» задержан водитель, управлявший автомобилем в состоянии наркотического опьянения. Об этом сообщает УПСМ столицы.

По данным милиции, инцидент произошел 10 апреля около 2.00 на пересечении улиц Чуй и 7 Апреля. Сотрудники патрульной службы остановили белый Mercedes-Benz, за рулем которого находился гражданин Китая, 2000 года рождения.

Поведение водителя вызвало подозрения, после чего его доставили в Республиканский центр психиатрии и наркологии для проверки.

По результатам освидетельствования установлено, что он находился в состоянии наркотического опьянения.

В отношении нарушителя составлены соответствующие протоколы, автомобиль водворен на штрафстоянку.