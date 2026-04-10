15:43
USD 87.45
EUR 102.07
RUB 1.12
Происшествия

В Бишкеке задержан гражданин Китая. Он сел за руль в наркотическом опьянении

В Бишкеке в ходе рейдового мероприятия «Транзит» задержан водитель, управлявший автомобилем в состоянии наркотического опьянения. Об этом сообщает УПСМ столицы.

По данным милиции, инцидент произошел 10 апреля около 2.00 на пересечении улиц Чуй и 7 Апреля. Сотрудники патрульной службы остановили белый Mercedes-Benz, за рулем которого находился гражданин Китая, 2000 года рождения.

Поведение водителя вызвало подозрения, после чего его доставили в Республиканский центр психиатрии и наркологии для проверки.

По результатам освидетельствования установлено, что он находился в состоянии наркотического опьянения.

В отношении нарушителя составлены соответствующие протоколы, автомобиль водворен на штрафстоянку.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/369849/
просмотров: 556
Версия для печати
10 апреля, пятница
15:26
В Третьяковской галерее открылась выставка «Наследие эпохи. Семен Чуйков» В Третьяковской галерее открылась выставка «Наследие эп...
15:25
Подарки от делегаций больше не личные. Новый закон о протоколе внесли в ЖК
15:24
Нелегализованные авто с иностранными номерами вывезут из КР или утилизируют
15:19
Регистрация кандидата по избирательному округу № 19 Рамиса Джунусалиева отменена
15:16
МВД: Выезд на встречную полосу грозит штрафом в 15 тысяч сомов