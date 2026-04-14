18:23
USD 87.45
EUR 103.04
RUB 1.15
Происшествия

В Оше раскрыта сеть наркоторговцев. Изъяты оружие и крупная сумма денег

Пресечена деятельность преступной группы, занимавшейся распространением наркотических средств в городе Оше. Об этом сообщает МВД.

В результате оперативно-следственных мероприятий, проведенных службой по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД, задержан гражданин А.И.Т., 1976 года рождения, у которого при обыске обнаружили гашиш.

пресс-службы МВД
Фото пресс-службы МВД

Дальнейшие оперативные действия привели к задержанию соучастника А.И.Т. — гражданина Ш.Н.А., также 1976 года рождения. В ходе обыска его дома нашли гашиш, 7 боеприпасов к огнестрельному оружию марки ТОЗ-8 и 3 патронов к автомату АКМ.

Также нашли $49 тысяч 500 и 10 тысяч сомов. Все находки задокументированы соответствующим протоколом.

В настоящее время расследование продолжается, а задержанные находятся под следствием.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/370308/
просмотров: 377
Версия для печати
14 апреля, вторник
18:15
Чемпионат Азии по борьбе алыш. Кыргызстанцы в первый день завоевали 12 медалей Чемпионат Азии по борьбе алыш. Кыргызстанцы в первый де...
18:04
Кыргызстан обсудил с Samsung C&T инвестиционное сотрудничество
18:02
Спустя 2,5 месяца в ГП «Кыргызфармация» снова сменился руководитель
17:58
Новый уровень: приложение BAKAI Business стало доступно на китайском языке
17:54
На трассе Бишкек — Ош готовятся к строительству нового тоннеля