В Оше раскрыта сеть наркоторговцев. Изъяты оружие и крупная сумма денег

Пресечена деятельность преступной группы, занимавшейся распространением наркотических средств в городе Оше. Об этом сообщает МВД.

В результате оперативно-следственных мероприятий, проведенных службой по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД, задержан гражданин А.И.Т., 1976 года рождения, у которого при обыске обнаружили гашиш.

Дальнейшие оперативные действия привели к задержанию соучастника А.И.Т. — гражданина Ш.Н.А., также 1976 года рождения. В ходе обыска его дома нашли гашиш, 7 боеприпасов к огнестрельному оружию марки ТОЗ-8 и 3 патронов к автомату АКМ.

Также нашли $49 тысяч 500 и 10 тысяч сомов. Все находки задокументированы соответствующим протоколом.

В настоящее время расследование продолжается, а задержанные находятся под следствием.