Происшествия

Дебош в Бишкеке: парень и девушка устроили конфликт с милицией

В Бишкеке задержали парня и девушку по подозрению в хулиганстве после инцидента в одном из заведений на улице Сухэ-Батора. Об этом сообщили в пресс-службе Октябрьского РУВД.

По данным милиции, 18 апреля граждане грубо нарушили общественный порядок, не подчинились законным требованиям сотрудников и оскорбляли их. Кроме того, повредили служебный автомобиль.

Возбуждено уголовное дело по статье 280 «Хулиганство» УК КР. По горячим следам задержан 30-летний Б.А., ему предъявили обвинение в хулиганстве с оказанием сопротивления представителям власти.

По статье 126 «Мелкое хулиганство» Кодекса о правонарушениях задержана 30-летняя Н.А. Она водворена в изолятор временного содержания.

Расследование продолжается.
