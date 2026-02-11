13:39
Происшествия

Разбил зеркала авто и избил владельца: задержан подозреваемый в хулиганстве

Сотрудники управления внутренних дел Ленинского района Бишкека задержали подозреваемого в совершении хулиганства. Он повредил автомобиль и в ходе перепалки нанес телесные повреждения хозяину машины.

По данным районного отдела милиции, к ним обратился гражданин Н.У. с заявлением о том, что 9 февраля 2026 года примерно в 22.30 неизвестный, находясь в жилмассиве «Тынчтык», из хулиганских побуждений повредил его автомобиль марки Honda Odyssey — были разбиты боковые зеркала.

Кроме того, в ходе возникшего конфликта злоумышленник применил физическое насилие в отношении заявителя, причинив ему телесные повреждения. Пострадавший обратился за медицинской помощью в одно из городских медучреждений.

По данному факту следственной службой возбуждено уголовное дело по статье 280 («Хулиганство») Уголовного кодекса КР. Назначены необходимые экспертизы.

УВД Ленинского района
Фото УВД Ленинского района
В ходе следственных и оперативно-разыскных мероприятий установлен и доставлен в следственную службу подозреваемый Т. Ш., 2006 года рождения. В порядке статьи 96 Уголовно-процессуального кодекса КР он водворен в изолятор временного содержания ГУВД Бишкека.

Расследование продолжается.
