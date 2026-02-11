Разбил зеркала авто и избил владельца: задержан подозреваемый в хулиганстве

Сотрудники управления внутренних дел Ленинского района Бишкека задержали подозреваемого в совершении хулиганства. Он повредил автомобиль и в ходе перепалки нанес телесные повреждения хозяину машины.
По данным районного отдела милиции, к ним обратился гражданин Н.У. с заявлением о том, что 9 февраля 2026 года примерно в 22.30 неизвестный, находясь в жилмассиве «Тынчтык», из хулиганских побуждений повредил его автомобиль марки Honda Odyssey — были разбиты боковые зеркала.
Кроме того, в ходе возникшего конфликта злоумышленник применил физическое насилие в отношении заявителя, причинив ему телесные повреждения. Пострадавший обратился за медицинской помощью в одно из городских медучреждений.
По данному факту следственной службой возбуждено уголовное дело по статье 280 («Хулиганство») Уголовного кодекса КР. Назначены необходимые экспертизы.
Расследование продолжается.