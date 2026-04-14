Наезд в Бишкеке: водитель сбил женщину и протащил инспектора, пытаясь скрыться

В Бишкеке 13 апреля примерно в 7.40 водитель автомобиля Hyundai Sonata Т.у.К. совершил наезд на женщину, ее доставили в ближайшее медицинское учреждение. Об этом сообщила пресс-служба столичного УПСМ.
По ее данным, сотрудники УПСМ, прибывшие на место происшествия, зафиксировали обстоятельства ДТП. Водитель прошел медицинское освидетельствование. После того, как ему сообщили о помещении автомобиля на штрафную стоянку, он попытался скрыться.
Водителя доставили в УВД Октябрьского района. По факту возбудили уголовное дело по статье 280 («Хулиганство») УК КР. Его водворили в изолятор временного содержания ГУВД Бишкека.
Следствие продолжается.