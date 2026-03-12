Ударил милиционера и разбил ему глаз. В Бишкеке задержали 20-летнего хулигана

В Бишкеке задержали подозреваемого в нападении на сотрудника милиции. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Ленинского района.

По ее данным, 11 марта около 21.30 в дежурную часть поступила информация о конфликте между соседями в одном из многоквартирных домов по улице Жумабека. На место выехал участковый инспектор.

Во время выяснения обстоятельств из лифта дома вышел неизвестный, который внезапно ударил милиционера по лицу. В результате разбились очки сотрудника, их осколки повредили глаз.

Пострадавшего милиционера доставили в отделение нейротравматологии.

Следственная служба возбудила уголовное дело по статье 280 «Хулиганство» УК КР. Назначены необходимые экспертизы.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий милиционеры установили и задержали подозреваемого. Им оказался гражданин К.Н., 2005 года рождения. Его водворили в изолятор временного содержания ГУВД столицы.

Расследование продолжается.