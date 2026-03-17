Происшествия

В Бишкеке мужчину водворили в ИВС за разжигание межнациональной розни

26 февраля 2026 года в службу 102 ГУВД Бишкека поступило сообщение о том, что гражданин выражается нецензурной бранью и допускает высказывания, разжигающие межнациональную и религиозную рознь. Об этом сообщает УВД Свердловского района столицы.

В этот же день сотрудниками УВД Свердловского района был доставлен в районное управление гражданин Г.Д., 1980 года рождения, для проведения дальнейших разбирательств.

По результатам доследственной проверки по указанному факту материал был передан в Службу общественной безопасности УВД Свердловского района. В отношении гражданина Г.Д. был составлен протокол по статье 126 (Мелкое хулиганство) Кодекса КР о правонарушениях, он водворен в камеру временного содержания УВД Свердловского района.

Кроме этого назначена лингвистическая экспертиза.

Чиновников поймали на вымогательстве денег у директоров школ города Нарына
Патрульная милиция сняла с забора электронного щита потерянные госномера
На Иссык-Куле участок стоимостью 34 миллиона сомов вернули государству
Гибель замглавы службы судисполнителей не связана с работой. Что было в записке
Доступны государственные льготные кредиты на экологичное отопление
Впервые в Центральной Азии: карта с Лионелем Месси от Mastercard и MBANK
Optima Bank: Отправляйте переводы за 0 процентов комиссии
Церемония в Бишкеке: The Essence задает новый городской стандарт
