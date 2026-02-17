Пьяная разборка с ножом: в Чуйской области задержаны хулиганы

В Чуйской области задержаны двое подозреваемых, нанесших ножевое ранение из хулиганских побуждений. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД региона.

По ее данным, 14 февраля примерно в 00.30 граждане Т.М., Т.Ж. и К.К. в состоянии алкогольного опьянения прибыли из Бишкека в село Петровка. На улице Фрунзе они встретились с гражданином А.Э. и его знакомыми, в результате чего между ними произошел словесный конфликт, переросший в драку.

В ходе потасовки Т.М., грубо нарушая общественный порядок и общепринятые нормы поведения, нанес ножевое ранение А.Э.

После произошедшего Т.Ж., Т.М. и К.К. скрылись с места происшествия на автомобиле Honda.

Данный факт зарегистрирован в ОВД Московского района. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 280 (хулиганство) УК КР.

В рамках оперативно-разыскных мероприятий сотрудники милиции установили подозреваемых. В соответствии со статьей 96 УПК Т.Ж. и Т.М., 2003 года рождения, задержаны. Они водворены в изолятор временного содержания.

По уголовному делу назначены судебные экспертизы. Проводятся следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и иных возможных участников. Расследование продолжается.