Происшествия

Несколько раз ударил инспектора. В Бишкеке задержали водителя за хулиганство

В Бишкеке 27 марта примерно в 15.00 сотрудники управления Патрульной службы милиции остановили автомашину для проверки документов. Однако водитель отказался предъявить документы, вел себя грубо и агрессивно, проявляя неуважение к работнику правоохранительных органов.

По данным пресс-службы столичного УПСМ, в ходе словесной перепалки он не подчинился законным требованиям и нанес инспектору несколько ударов в грудь и лицо. После водителя задержали и доставили в УВД Первомайского района.

Возбуждено уголовное дело по статье 280 «Хулиганство» УК КР. Проводятся следственные действия, по итогам которых делу дадут окончательную правовую оценку и направят в суд.
