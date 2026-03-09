15:49
Происшествия

В Чуйской области задержаны подозреваемые в совершении хулиганства

В Чуйской области задержаны подозреваемые в совершении хулиганства, сообщает пресс-служба ГУВД области.

По ее данным, 28 февраля 2026 года в ОВД города Токмока с заявлением обратился гражданин М.Х., 1988 года рождения, о принятии мер в отношении неизвестных ему лиц. По его словам, 27 февраля 2026 года примерно в 22.30 возле одного из домов, расположенных по улице Сарбагышева города Токмока, неизвестные лица нанесли телесные повреждения ему и его братьям.

Согласно медицинской справке, выданной ЦОВП города Токмока, у граждан М.Х. и М.А., 1996 года рождения, выявлены закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушибленные раны и другие повреждения.

По данному факту следственной службой ОВД Токмока возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 280 (хулиганство) УК Кыргызской Республики.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками милиции были установлены и задержаны подозреваемые в совершении данного преступления – Ш.А., 2007 года рождения, и П.С., 2007 года рождения.

Подозреваемые в порядке статьи 96 УПК Кыргызской Республики были задержаны и водворены в изолятор временного содержания. Решением городского суда в отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц.

В рамках расследования по уголовному делу назначены соответствующие судебно-медицинские экспертизы. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также возможных других участников инцидента.
