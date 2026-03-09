Гонки в Бишкеке. Водители оштрафованы за автохулиганство

В социальных сетях распространился видеоматериал, на котором водители автомашин Hyundai Sonata и BMW устроили автогонки на улице Ж.Батыра — Чортекова в Бишкеке, грубо нарушая Правила дорожного движения и подвергая реальной опасности жизнь и здоровье других участников дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба УПСМ Бишкека.

По данному факту сотрудниками управления Патрульной службы милиции (УПСМ) были проведены оперативные мероприятия, в результате которых указанные автомашины установлены. Водители привлечены к ответственности за автохулиганство, а транспортные средства водворены на штрафную стоянку.

УПСМ предупреждает: дорога не место для гонок и показной бравады. Подобные действия расцениваются как грубое нарушение закона и несут прямую угрозу безопасности граждан. Каждый водитель, который решит превратить городские улицы в трассу для гонок, будет установлен и привлечен к строгой ответственности.