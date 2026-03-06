В Чуйской области мужчина сообщил об убийстве жены и получил пять суток ареста

В Чуйской области кыргызстанец получил пять суток ареста за ложный вызов и дебош. Об этом сообщила пресс-служба регионального УВД.

По ее данным, в дежурную часть ОВД Иссык-Атинского района поступил тревожный звонок. Неизвестный мужчина в состоянии алкогольного опьянения сообщил дежурному, что убил супругу. Звонивший вел себя неадекватно и выражался бессвязно.

По адресу в Канте (общежитие № 1) выехала следственно-оперативная группа. На месте информация о тяжком преступлении не подтвердилась.

Проверка установила, что звонивший — местный житель 1988 года рождения.

Фото пресс-службы Чуйского УВД

Во время доставки в отделение мужчина оскорблял сотрудников милиции, за что получил второй протокол по статье 126 «Мелкое хулиганство».

Иссык-Атинский районный суд рассмотрел материалы дела и вынес решение о привлечении гражданина к административному аресту на пять суток.