Происшествия

В Чуйской области мужчина сообщил об убийстве жены и получил пять суток ареста

В Чуйской области кыргызстанец получил пять суток ареста за ложный вызов и дебош. Об этом сообщила пресс-служба регионального УВД.

По ее данным, в дежурную часть ОВД Иссык-Атинского района поступил тревожный звонок. Неизвестный мужчина в состоянии алкогольного опьянения сообщил дежурному, что убил супругу. Звонивший вел себя неадекватно и выражался бессвязно.

По адресу в Канте (общежитие № 1) выехала следственно-оперативная группа. На месте информация о тяжком преступлении не подтвердилась.

Проверка установила, что звонивший — местный житель 1988 года рождения.

пресс-службы Чуйского УВД
Фото пресс-службы Чуйского УВД
В отношении задержанного составили протокол по статье 132 «Заведомо ложный вызов» Кодекса о правонарушениях.

Во время доставки в отделение мужчина оскорблял сотрудников милиции, за что получил второй протокол по статье 126 «Мелкое хулиганство».

Иссык-Атинский районный суд рассмотрел материалы дела и вынес решение о привлечении гражданина к административному аресту на пять суток.
