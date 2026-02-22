15:40
Спорт

Спортсменка вошла в Книгу рекордов Гиннесса, пробежав почти 500 километров

Индийская спортсменка Суфия Суфи поставила новый мировой рекорд среди женщин, преодолев одну из самых трудных высокогорных трасс в мире менее чем за 100 часов. Результат внесен в Книгу рекордов Гиннесса. Об этом сообщает TV BRICS.

TV BRICS
Фото TV BRICS

Она пробежала 470 — 480 километров за 98 часов 27 минут. Во время забега ей пришлось пройти пять гималайских горных перевалов и преодолеть высоту, которая в сумме насчитывает более 8,5 километра.

«Цель была — 100 часов. Я закончила за 98 часов 27 минут. Рекорд был установлен и одобрен в 2023 году, однако сертификат решил выбрать живописный путь через службы доставки и индийские таможенные органы. Теперь наконец-то он дома», — написала она в социальных сетях.

Высокогорная трасса проходит через Гималаи. Маршрут считается одним из самых сложных в мире для забега на длинные дистанции из‑за экстремальной высоты, непредсказуемой погоды и низкого уровня кислорода.

Ранее индийская бегунья установила рекорд, став самой быстрой женщиной, пробежавшей от Кашмира до Каньякумари, а также прошла забег Golden Quadrilateral Run («Золотой квадрат») протяженностью более 6 тысяч километров.
Ссылка: https://24.kg/sport/363050/
Спортсменка вошла в Книгу рекордов Гиннесса, пробежав почти 500 километров
