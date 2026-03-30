В Италии из музея украли картины Ренуара, Сезанна и Матисса

Из частного музея Фонда Маньяни-Рокка под Пармой похищены три картины известных импрессионистов: поздняя работа Пьера Огюста Ренуара «Рыбы», нарисованный карандашом и акварелью «Натюрморт с черешней» Поля Сезанна и акварель Анри Матисса «Одалиска на террасе». Об этом пишет DW.

По данным полиции, ограбление совершено неделей ранее — в ночь с 22 на 23 марта. Ведется следствие.

Сообщается, что воры, скрывшие лица капюшонами, взломали входную дверь и уже через три минуты скрылись вместе с шедеврами живописи через сад. Стоимость украденного оценивается в миллионы евро.