Происшествия

Кража на $65 тысяч в Кара-Суу: деньги поделили и купили авто

В Кара-Суйском районе задержали подозреваемых в краже $65 тысяч из магазина сотовых телефонов. Об этом сообщили в УВД Ошской области.

По данным милиции, 25 февраля 2026 года в органы внутренних дел обратился гражданин К.Ж., 1996 года рождения. Он заявил, что в ночь с 22 на 23 февраля неизвестные проникли в магазин и похитили $65 тысяч.

По факту возбудили уголовное дело по статье 205 (кража) УК КР, начаты следственные действия.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемых — М.Н., 2009 года рождения, М.М., 2001 года рождения, и К.Т., 2004 года рождения. Они скрывались в Оше и Бишкеке.

Как установило следствие, похищенные деньги злоумышленники разделили между собой. Часть средств — около половины — потратили на покупку автомобиля в Бишкеке, остальное — на личные нужды.

Проверяется причастность задержанных к другим преступлениям. Следствие продолжается.
