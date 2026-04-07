Происшествия

В Бишкеке задержан подозреваемый в серии карманных краж

В УВД Свердловского района с заявлением обратился бишкекчанин А.Х. Об этом сообщает пресс-служба столичного ГУВД.

А.Х. заявил, что 27 марта в кафе «Гурман», расположенном по улице Суюмбаева, неизвестные лица тайно похитили из кармана его одежды денежные средства в размере 450 тысяч сомов, после чего скрылись.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 205 «Кража» УК КР.

В ходе следственных и оперативно-разыскных мероприятий задержан подозреваемый А.О., ранее неоднократно судимый и состоящий на учете как карманный вор.

Он доставлен в следственную службу УВД Свердловского района и в порядке статьи 96 УПК КР водворен в ИВС ГУВД.

В настоящее время установлена причастность подозреваемого как минимум к трем аналогичным преступлениям. Проводятся дальнейшие следственные действия.
Материалы по теме
Подростки угнали десятки голов скота: в Кара-Суу раскрыли серию краж
В Италии из музея украли картины Ренуара, Сезанна и Матисса
Кража на $65 тысяч в Кара-Суу: деньги поделили и купили авто
В Баткене мужчина пришел повидаться с ребенком и обокрал бывшую жену
В городе Ош задержан подозреваемый в краже деталей с электроподстанций
В Баткене подросток подозревается в серии краж. Воровал телефоны и деньги
В Бишкеке задержан серийный карманник — активный участник ОПГ и рецидивист
В Бишкеке задержали подозреваемых в серии квартирных краж
Задержаны подозреваемые в серии краж в автобусе на линии № 135 в Бишкеке
В Чуйской области задержан подозреваемый в краже денег крестьянского хозяйства
Популярные новости
&laquo;Заставили переписать дом и&nbsp;авто&raquo;. Семья заявила о&nbsp;давлении со&nbsp;стороны ГКНБ&nbsp;КР «Заставили переписать дом и авто». Семья заявила о давлении со стороны ГКНБ КР
Задержан глава регионального управления &laquo;Унаа&raquo;&nbsp;&mdash; брат экс-главы ГКНБ Бишкека Задержан глава регионального управления «Унаа» — брат экс-главы ГКНБ Бишкека
Иран поразил один из&nbsp;важнейших секретных военных объектов в&nbsp;Израиле&nbsp;&mdash; СМИ Иран поразил один из важнейших секретных военных объектов в Израиле — СМИ
В&nbsp;Бишкеке задержан призер чемпионатов Азии по&nbsp;борьбе: вел себя агрессивно В Бишкеке задержан призер чемпионатов Азии по борьбе: вел себя агрессивно
Бизнес
Инвестиции в&nbsp;знания: как прошла Глобальная неделя денег с&nbsp;&laquo;Оптима Банком&raquo; Инвестиции в знания: как прошла Глобальная неделя денег с «Оптима Банком»
Высокоскоростной интернет Saima Telecom для всей семьи во&nbsp;всех областях Высокоскоростной интернет Saima Telecom для всей семьи во всех областях
&laquo;Банк Компаньон&raquo; и&nbsp;RCA Living запускают ипотеку для Royal Central Park «Банк Компаньон» и RCA Living запускают ипотеку для Royal Central Park
Купили и&nbsp;разделили. Simbank запустил рассрочку до&nbsp;24&nbsp;месяцев на&nbsp;любые траты Купили и разделили. Simbank запустил рассрочку до 24 месяцев на любые траты
7 апреля, вторник
15:29
Переход на 12-летку. В Кыргызстане изданы учебники по науке для 5-х классов Переход на 12-летку. В Кыргызстане изданы учебники по н...
15:26
В ЖК хотят защитить сельхозземли: застройку сделают дороже, штрафы увеличат
15:24
Генпрокурор: В 2025 году 80 граждан КР были экстрадированы на родину
15:24
Кыргызстан продвигает халал-индустрию на международном конгрессе в Анкаре
15:17
В Кыргызстане снижается количество совершаемых преступлений