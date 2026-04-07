В Бишкеке задержан подозреваемый в серии карманных краж

В УВД Свердловского района с заявлением обратился бишкекчанин А.Х. Об этом сообщает пресс-служба столичного ГУВД.
А.Х. заявил, что 27 марта в кафе «Гурман», расположенном по улице Суюмбаева, неизвестные лица тайно похитили из кармана его одежды денежные средства в размере 450 тысяч сомов, после чего скрылись.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 205 «Кража» УК КР.
Он доставлен в следственную службу УВД Свердловского района и в порядке статьи 96 УПК КР водворен в ИВС ГУВД.
В настоящее время установлена причастность подозреваемого как минимум к трем аналогичным преступлениям. Проводятся дальнейшие следственные действия.