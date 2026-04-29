Происшествия

Украли 430 тысяч сомов и валюту в Новопокровке. Подозреваемый задержан

В Чуйской области задержан подозреваемый в краже. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД региона.

По ее данным, 16 апреля в ОВД Иссык-Атинского района с заявлением обратилась гражданка А.Н., 1982 года рождения.

Она сообщила, неизвестный проник в дом в селе Новопокровка и украл 430 тысяч сомов, $1,5 тысячи, вынул из детской копилки 12 тысяч сомов, из кошелька 9 тысяч сомов, 700 евро, две пары наручных часов, одни из которых именные, позолоченные, стоимостью 17 тысяч сомов.

Факт зарегистрирован и возбуждено уголовное дело по статье «Кража» УК КР. Установлена личность подозреваемого. Им оказался А. уулу М., 1995 года рождения. Он водворен в ИВС. Проверяется его причастность к другим аналогичным преступлениям. Следствие продолжается.
Взрыв на заводе в Шопокове
Второе за сутки землетрясение зафиксировали в Кыргызстане
Землетрясение интенсивностью 3,5 балла произошло в Кыргызстане
В Кыргызстане сегодня произошло землетрясение
Объявлен тендер на благоустройство участка на пересечении Чуй—Абдрахманова
Госбанк развития КР включен в листинг Кыргызской фондовой биржи
КРСУ усиливает подготовку педагогических кадров для Кыргызстана
«Оптима Банк» поддержал экологический проект фонда «Таза Карма»
Прогноз погоды в Кыргызстане на 30 апреля: в Бишкеке без осадков
Чудаки парковки. В Бишкеке машины ставят на газонах и встречной полосе движения
В России увеличили срок временного пребывания водителей-международников
Ташиеву, Зулушеву и экс-торага ЖК сегодня могут предъявить обвинения — источник