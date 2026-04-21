Происшествия

Ночью вскрыл садака-бокс: в Кадамджае задержали 19-летнего парня

В Кадамджае задержан молодой человек, подозреваемый в краже денег из ящика для пожертвований в мечети. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Баткенской области.

По данным ведомства, 20 апреля около 3.30 инспектор центра оперативного управления службы общественной безопасности МВД, осуществлявший цифровое наблюдение по южному региону, заметил, как неизвестный на территории мечети «Аль-Бухари» вскрыл ящик для садака и похитил деньги. Информацию незамедлительно передали правоохранительным органам.

На место выехала следственно-оперативная группа Кадамджайского РОВД. В результате по горячим следам установили и задержали подозреваемого — 19-летнего Ж.И., жителя села Бел-Орук Ноокатского района Ошской области.

Факт зарегистрирован в Едином реестре преступлений по статье 205 «Кража» УК КР. В настоящее время ведется следствие.
