В СБНОН КР показали, как уничтожают вещдоки в виде наркотиков и прекурсоров

В СБНОН МВД КР показали, как уничтожают вещдоки в виде наркотиков и прекурсоров.

По данным ведомства, на основании постановления кабмина «О некоторых вопросах учета, хранения, уничтожения, реализации конфискованного, бесхозяйного, оставленного без присмотра имущества, вещественных доказательств по уголовным делам и делам о правонарушениях, а также обращения их в государственную собственность», а также приговора судебных органов, 27 марта на складе МВД прошло мероприятие по уничтожению вещественных доказательств (наркотических средств и прекурсоров).

Мероприятие прошло с участием членов рабочей группы, созданной на основании приказа МВД КР и сопровождалось непрерывным видеонаблюдением.