Силовики в поле нашли 7 килограммов гашиша и задержали иностранца

Сотрудники СБНОН МВД Кыргызстана пресекли деятельность лица, занимавшегося сбытом наркотиков в особо крупном размере.

Как сообщили в ведомстве, 31 марта 2026 года в рамках операции «Транзит» в ходе оперативно-следственных мероприятий в безлюдной местности был задержан гражданин соседнего государства Р.А.Ш., 1983 года рождения.

При проведении неотложного обыска на месте обнаружен тайник с наркотическими веществами. Изъято 7 килограммов 144 грамма каннабисной смолы (гашиша), подготовленной к реализации.

В ходе дополнительных проверок установлено, что задержанный незаконно пересек государственную границу.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 282 Уголовного кодекса КР — незаконное изготовление и сбыт наркотических средств. Назначены судебно-химические экспертизы.

В МВД сообщили, что продолжаются оперативные мероприятия по установлению других лиц, причастных к данному преступлению.

В ведомстве напомнили, что незаконный оборот наркотиков относится к категории тяжких преступлений и влечет лишение свободы.