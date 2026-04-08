Общество

Силовики в поле нашли 7 килограммов гашиша и задержали иностранца

Сотрудники СБНОН МВД Кыргызстана пресекли деятельность лица, занимавшегося сбытом наркотиков в особо крупном размере.

Как сообщили в ведомстве, 31 марта 2026 года в рамках операции «Транзит» в ходе оперативно-следственных мероприятий в безлюдной местности был задержан гражданин соседнего государства Р.А.Ш., 1983 года рождения.

При проведении неотложного обыска на месте обнаружен тайник с наркотическими веществами. Изъято 7 килограммов 144 грамма каннабисной смолы (гашиша), подготовленной к реализации.

В ходе дополнительных проверок установлено, что задержанный незаконно пересек государственную границу.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 282 Уголовного кодекса КР — незаконное изготовление и сбыт наркотических средств. Назначены судебно-химические экспертизы.

В МВД сообщили, что продолжаются оперативные мероприятия по установлению других лиц, причастных к данному преступлению.

В ведомстве напомнили, что незаконный оборот наркотиков относится к категории тяжких преступлений и влечет лишение свободы.
Материалы по теме
Смертельный «спайс» в Балыкчи: милиция задержала банду наркоторговцев
Функции по законному контролю наркотиков передают МВД от Минздрава
Героиня кинологической службы Тина отправилась на заслуженный отдых
В Нарыне задержали троих с наркотиками: возбуждено уголовное дело
В Бишкеке ликвидировали канал психотропов — изъяты особо крупные партии
В Бишкеке выявлен факт употребления наркотиков в ночном интернет-клубе
В СБНОН КР показали, как уничтожают вещдоки в виде наркотиков и прекурсоров
В Бишкеке усилены меры по противодействию незаконному обороту наркотиков
В Чуйской области задержан подозреваемый в незаконном обороте наркотиков
В Грузии задержали банду наркоторговцев, в которой состоял кыргызстанец
Популярные новости
Более тысячи милиционеров будут патрулировать Бишкек в&nbsp;наступившие выходные Более тысячи милиционеров будут патрулировать Бишкек в наступившие выходные
Пятнадцать вопросов о&nbsp;том, как уберечься от&nbsp;клещей и&nbsp;не&nbsp;подцепить инфекцию Пятнадцать вопросов о том, как уберечься от клещей и не подцепить инфекцию
В&nbsp;этом году в&nbsp;паломничество из&nbsp;Кыргызстана отправятся 6&nbsp;тысяч 60&nbsp;человек В этом году в паломничество из Кыргызстана отправятся 6 тысяч 60 человек
В&nbsp;Бишкеке ожидаются грозы. Прогноз погоды на&nbsp;6-8 апреля В Бишкеке ожидаются грозы. Прогноз погоды на 6-8 апреля
Бизнес
Kia Sonet без первоначального взноса&nbsp;&mdash; подарки при покупке до&nbsp;20&nbsp;апреля Kia Sonet без первоначального взноса — подарки при покупке до 20 апреля
Саида Мирзиеева провела переговоры в&nbsp;Mar-a-Lago на&nbsp;фоне укрепления связей с&nbsp;США Саида Мирзиеева провела переговоры в Mar-a-Lago на фоне укрепления связей с США
Инвестиции в&nbsp;знания: как прошла Глобальная неделя денег с&nbsp;&laquo;Оптима Банком&raquo; Инвестиции в знания: как прошла Глобальная неделя денег с «Оптима Банком»
Высокоскоростной интернет Saima Telecom для всей семьи во&nbsp;всех областях Высокоскоростной интернет Saima Telecom для всей семьи во всех областях
8 апреля, среда
11:49
ДТП со смертельным исходом в Пензе: суд отказался смягчить приговор кыргызстанцу ДТП со смертельным исходом в Пензе: суд отказался смягч...
11:36
Депутат требует ужесточить наказание за правонарушения в отношении учителей
11:35
В Баткене сегодня прооперируют солдата, пострадавшего в ДТП
11:33
Попыток спустить тело альпинистки Наговициной не будет — глава базового лагеря
11:27
Начался прием документов для поступления в МГИМО на 2026-2027 учебный год