Мощные ливни вызвали селевые потоки на Кавказе: тысячи эвакуированы

Сильные и продолжительные дожди привели к масштабным селевым потокам в Северо-Кавказском регионе. Наиболее пострадали республики Дагестан и Чечня, где введен режим чрезвычайной ситуации.

В Дагестане подтоплены Махачкала и близлежащие районы. Вода залила улицы, жилые дома и социальные объекты. По официальным данным, разрушены несколько мостов, более 133 населенных пунктов остались без электроснабжения, эвакуированы свыше 3,3 тысячи человек.

Глава региона Сергей Меликов сообщил, что объем осадков местами превысил 50 миллиметров, что стало рекордным показателем за последние годы. По словам местных жителей, наводнение произошло внезапно, без возможности подготовиться.

Сложная ситуация сохраняется и в Чечне. В Гудермесском районе подтоплено около 750 домов, эвакуированы порядка 500 человек. Разрушены дороги, нарушено транспортное сообщение, в ряде населенных пунктов вода зашла в жилые помещения.

Глава Чечни Рамзан Кадыров 29 марта объявил режим чрезвычайной ситуации.

Несмотря на ослабление осадков, уровень воды в реках остается высоким, и угроза новых подтоплений сохраняется. Спасательные службы продолжают круглосуточную работу, ведутся эвакуация населения, откачка воды и расчистка дорог.

Власти призывают жителей соблюдать меры безопасности и следовать указаниям экстренных служб. Масштаб ущерба уточняется: разрушены дома, повреждена инфраструктура, сотни семей нуждаются во временном жилье.