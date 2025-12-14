Число жертв наводнений на Суматре в Индонезии превысило тысячу человек

По меньшей мере 1 тысяча человек погибли в результате сильных наводнений и оползней на индонезийском острове Суматра, еще 218 до сих пор числятся пропавшими без вести. Об этом сообщает Национальное агентство по управлению стихийными бедствиями Индонезии.

Специалисты отмечают, что стихийное бедствие было спровоцировано ливнями, которые продолжались в регионе с конца ноября. Селевые потоки повредили жилые здания, дороги и инфраструктуру, затруднив доступ спасателей в наиболее пострадавшие районы.

По оценке ведомства, пострадали не менее 5 тысяч 400 человек. Стихийное бедствие затронуло 1,2 миллиона жителей, которые были вынуждены переместиться во временные убежища. Среди пострадавших от наводнения растет недовольство из-за низких темпов оказания помощи.