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Происшествия

В Техасе в результате сильного наводнения погибли не менее 80 человек

В Техасе в результате сильного наводнения погибли не менее 80 человек, сообщает телеканал CNN со ссылкой на местные власти.

«Официальные лица в нескольких округах Техаса на данный момент подтвердили смерть 80 человек в связи с наводнением», — говорится в сообщении.

Наибольшее число погибших зафиксировано в округе Керр — там подтверждена смерть минимум 68 человек.

Национальная метеорологическая служба США в соцсети Х сообщила о чрезвычайной ситуации в ряде городов округа Керр штата Техас в связи с внезапным наводнением. Под угрозой наводнения находятся более полумиллиона человек в регионе. Около 900 человек уже эвакуированы.

Губернатор Техаса Грег Эбботт заявил, что власти штата направляют все имеющиеся ресурсы, включая национальную гвардию, на борьбу с «разрушительным наводнением».

Президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил, что из-за стихийного бедствия ввел режим бедствия в округе Керр.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/335346/
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