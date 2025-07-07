В Техасе в результате сильного наводнения погибли не менее 80 человек, сообщает телеканал CNN со ссылкой на местные власти.

«Официальные лица в нескольких округах Техаса на данный момент подтвердили смерть 80 человек в связи с наводнением», — говорится в сообщении.

Наибольшее число погибших зафиксировано в округе Керр — там подтверждена смерть минимум 68 человек.

Национальная метеорологическая служба США в соцсети Х сообщила о чрезвычайной ситуации в ряде городов округа Керр штата Техас в связи с внезапным наводнением. Под угрозой наводнения находятся более полумиллиона человек в регионе. Около 900 человек уже эвакуированы.

Губернатор Техаса Грег Эбботт заявил, что власти штата направляют все имеющиеся ресурсы, включая национальную гвардию, на борьбу с «разрушительным наводнением».

Президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил, что из-за стихийного бедствия ввел режим бедствия в округе Керр.