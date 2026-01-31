От рекордных снегопадов до волн жары. Каким был январь 2026 года

Экстремальная жара, сильные морозы и проливные дожди сделали январь 2026 года месяцем погодных контрастов. Это подчеркивает важность точных прогнозов и инвестиций в системы раннего предупреждения, заявила Всемирная метеорологическая организация (ВМО).

По ее данным, во всех регионах мира фиксировались природные явления, приведшие к серьезным человеческим жертвам, экономическим потерям и ущербу окружающей среде.

«Неудивительно, что экстремальная погода стабильно входит в число главных рисков ежегодного доклада Всемирного экономического форума о глобальных угрозах. Число людей, пострадавших от погодных и климатических катастроф, растет из года в год, и в январе мы видели их трагические последствия буквально ежедневно», — сказала глава ВМО Селесте Сауло.

Она напомнила, что в странах с эффективными механизмами раннего предупреждения смертность от стихийных бедствий в шесть раз ниже, что делает инициативу «Системы раннего оповещения для всех» особенно актуальной.

Морозы и зимние штормы

Хотя, по данным Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК), частота сильных холодов в мире в целом снижается с 1950 года, это не исключает отдельных мощных похолоданий.

Ослабление полярного вихря способствовало вторжению арктического воздуха в средние широты, вызвав сильные морозы в Северной Америке, Европе и Азии. Речь о крупной области холодного воздуха и сильных ветров, которая обычно циркулирует вокруг Арктики в верхних слоях атмосферы и иногда ослабевает, позволяя арктическому холоду распространяться на юг.

На Камчатке за первые две недели января выпало более двух метров снега, а еще 3,7 метра — в декабре, что стало одним из самых снежных периодов с 1970-х годов. В Петропавловске-Камчатском движение транспорта практически парализовало, сугробы перекрыли доступ к зданиям и объектам инфраструктуры.

Мощный зимний шторм в конце января обрушился также на Канаду и США, вызвав массовые перебои в энергоснабжении, отмену авиарейсов и гибель людей. Национальная метеорологическая служба США предупредила, что к 31 января новая волна арктического холода распространится на юг через равнинные штаты, район Великих озер, а также юго-восточные и восточные регионы страны.

При этом некоторые метеорологические прогнозы указывают на то, что стратосферное потепление над Арктикой может привести к значительному ослаблению полярного вихря в начале февраля, что, в свою очередь, создаст условия для нового вторжения арктического воздуха в Северную Америку и Северную Европу во второй половине месяца.

Ливни и наводнения

Европа пережила серию штормов с сильными осадками, ветрами и наводнениями — от Ирландии и Великобритании до стран Средиземноморья. Метеослужбы предупредили о сохранении повышенных осадков в Северо-Западной Европе и Средиземноморье.

Особенно тяжелая ситуация сложилась на юге Африки. По данным национальных властей Мозамбика, наводнения затронули не менее 650 тысяч человек, сотни тысяч были вынуждены покинуть дома, повреждено или разрушено около 30 тысяч жилищ. Южная Африка объявила национальное бедствие после проливных дождей, унесших десятки жизней.

Жара и пожары

Австралия пережила две волны жары за месяц. В городе Седуна температура достигла 49,5 градуса по Цельсию — рекорд для этой местности. Ученые отмечают, что изменение климата сделало январскую жару примерно на 1,6 градуса интенсивнее.

В Чили лесные пожары унесли жизни как минимум 21 человека, десятки тысяч эвакуировались. Пожары также охватили юг Аргентины. Согласно докладу МГЭИК, вызванное деятельностью человека изменение климата увеличило частоту и интенсивность волн жары с середины XX века.

ВМО усиливает работу по борьбе с последствиями экстремальной жары и других погодных угроз, в том числе через совместные инициативы со Всемирной организацией здравоохранения.