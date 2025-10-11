15:37
USD 87.45
EUR 101.25
RUB 1.07
Происшествия

Во Вьетнаме тайфун привел к масштабному наводнению

Тайфун Матмо на севере Вьетнама вызвал масштабное наводнение. Потоки воды затопили дороги и тысячи домов.

По данным местных СМИ, это самое сильное наводнение за последние 60 лет — пострадали тысячи людей, дома оказались под водой. В некоторых городах разрушены мосты и линии электропередачи, прервана связь.

Министерство обороны страны направило 30 тысяч военных, а также вертолеты и катера для спасательных операций и доставки гуманитарной помощи. Они занимаются эвакуацией населения в безопасные места и обеспечением людей продовольствием.

«Подобные чрезвычайные ситуации могут произойти и в Кыргызстане — никто не может дать гарантии, что республика избежит таких последствий. Так, ранее фиксировались сели, которые приводили к человеческим жертвам и материальному ущербу», — отметили в пресс-службе МЧС.
