Из-за мощных ливней в столице Японии закрыли международный аэропорт и остановили железнодорожное сообщение. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По его данным, Токио под ливнями третий день, в нескольких районах обильные осадки — от 88 до 92 миллиметров выпало всего за один час. Накануне на несколько часов более 7 тысяч домов остались без электричества.

Рейсы массово задерживаются и отменяются — All Nippon Airways отменила 70 рейсов, а Japan Airlines — 42 рейса, что затронуло более 20 тысяч человек.