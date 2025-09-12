16:42
Происшествия

Токио под мощными ливнями — затопило метро, закрыт аэропорт

Из-за мощных ливней в столице Японии закрыли международный аэропорт и остановили железнодорожное сообщение. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По его данным, Токио под ливнями третий день, в нескольких районах обильные осадки — от 88 до 92 миллиметров выпало всего за один час. Накануне на несколько часов более 7 тысяч домов остались без электричества.

Улицы и станции метро затоплены, в подземке люди передвигаются по колено в воде. В городе сейчас высокий риск оползней: дожди разрыхлили почву в нескольких районах.

Рейсы массово задерживаются и отменяются — All Nippon Airways отменила 70 рейсов, а Japan Airlines — 42 рейса, что затронуло более 20 тысяч человек.
