Государственный комитет национальной безопасности Кыргызстана за последние пять лет вернул в бюджет сумму, равную 55-летнему бюджету Ошской области. Об этом в рамках встреч полномочного представителя президента по Ошской области Аманкана Кенжебаева с местным населением сообщил начальник регионального управления ГКНБ Канат Табалдиев.

Фото СМИ. Начальник Главного управления ГКНБ по Ошу и одноименной области Канат Табалдиев

Напомним, во всех регионах страны по поручению главы государства Садыра Жапарова проходят встречи местных чиновников с населением.

Чиновники отвечали на вопросы жителей Ноокатского района.

Канат Табалдиев уточнил, что за указанный срок государству возвращено 302 миллиарда сомов в виде средств и имущества.