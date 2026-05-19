Происшествия

В Джалал-Абадской области произошло землетрясение интенсивностью 3,5 балла

В Джалал-Абадской области произошло землетрясение интенсивностью около 3,5 балла. Об этом сообщает Институт сейсмологии Национальной академии наук Кыргызстана.

По его данным, сейсмическая активность зафиксирована 18 мая в 20.25.

Очаг землетрясения располагался на территории КР в районе хребта Бабаш-Ата, в 14 километрах к западу от села Арсланбоб, в 20 километрах к северо-востоку от села Сары-Бээ, в 48 километрах к северо-западу от города Манаса.

Интенсивность подземных толчков составила в селах Арсланбоб, Джай-Терек, Уч-Булак и Сары-Бээ 2,5 балла.
