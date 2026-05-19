Экономика

В КР дефицит электроэнергии составляет около 3,5 миллиарда киловатт-часов

Фото Джалал-Абадского ПЭС. Высоковольтная линия электропередачи

В Кыргызстане дефицит электроэнергии в настоящее время составляет около 3,5 миллиарда киловатт-часов. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил первый заместитель председателя кабинета министров Данияр Амангельдиев.

По его словам, дефицит сохраняется из-за постоянного роста потребления, хотя власти страны ежегодно строят новые гидроэлектростанции и вводят новые мощности. Нагрузка на энергосети также увеличена в связи с открытием 100 новых предприятий в год — потребность в электроэнергии ожидаемо растет.

По мнению первого замглавы кабмина, для обеспечения темпов экономического роста в первую очередь необходимо уделять внимание энергетическому сектору республики. Энергетика остается одним из приоритетных направлений.

Данияр Амангельдиев напомнил, что вводятся в эксплуатацию новые электростанции общей мощностью около 1 миллиона киловатт-часов.

Приоритетным направлением также остается солнечная и ветровая энергетика, добавил он.
