В Бишкеке 19 мая ожидаются дожди с грозами. Температура воздуха будет +25 градусов.
Отключение света, воды и газа
- 9.30-17.00 — отрезки улиц Менделеева, Токолдош, микрорайон «Тунгуч», дом 6;
- 9.30-17.30 — отрезки улиц Койбагарова, Каралаева, переулок Акбуринский;
- 9.00-14.00 — отрезки улиц Темирязева, Чокморова, Боконбаева, Уметалиева, отрезки улиц Буурдинской, Темировской, Талды-Суйской, Ала-Букинской, Эгинчиева, переулки Буурдинский, Темировский, Талды-Суйский;
- 9.00-17.00 — отрезки улиц Киевской, Калыка Акиева, улицы Ахунбаева, дом 55, Исанова, дом 2Б, жилмассив «Ак-Орго» (улицы Арабаева, Садыкова, Ашар, Сыдыкова, Тогуз Каганат, Саадак, Мажурум), микрорайон «Джал», дом 29, жилмассив «Ак-Босого» (улицы Чуй-29-30-31-32-33), улица Месароша, дома 95, 97, жилмассив «Кырман» (улица Айбек-Ата), села Байтик, Бир-Булак (улицы Кутманова, Бейшембаева, Эсенбай-Ата, Арычная, жилмассивы «32га», «40га»), Карла Маркса (улицы Пушкина, Фабричная, Мамыркалиева, Калинина, 22-го Партсъезда, Шопокова, Набережная);
- 12.00-15.00 — отрезки улиц Боконбаева, Коенкозова, жилмассив «Калыс-Ордо» (улица 15);
- 15.00-17.00 — отрезки улиц Ден Сяопина, Казакова, село Нижняя Ала-Арча (переулки Больничный, Чагая, Коллекторная), отрезки улиц Владимирской, Кустанайской, Власова, Сыдыгалиева, 9 Января, Кайназаровой, Очаковская, переулка Барбинский, улицы Патриса Лумумбы;
- 9.00-12.00 — жилмассив «Ак-Бата» (улицы 6, 7, 8).
- 11-20 мая — район, ограниченный улицами Гаражной, Калинина, Салиевой, проспектом Жибек Жолу.
- 15-22 мая — район, ограниченный реками Ала-Арчой, Аламедин, проспектом Жибек Жолу, улицами Суюмбаева, Жумабека, БЧК, Абдрахманова, Тоголока Молдо, Ганди.
Памятные даты
В Кыргызстане открыта Фрунзенская специальная средняя школа милиции МВД СССР
19 мая 1969 года приказом МВД СССР создана Фрунзенская специальная средняя школа милиции. Преподавательский состав скомплектован за счет Иваново-Франковской и Елабужской специальных средних школ милиции МВД СССР, а также из числа практических работников МВД Кыргызстана.
9 июля 1991-го Фрунзенская специальная средняя школа милиции МВД СССР указом главы государства преобразована в Бишкекскую высшую школу МВД. А 15 января 2000 года преобразована в Академию Министерства внутренних дел.
После окончания пятилетнего курса обучения курсанты получают звание «лейтенант» и специальность «юриспруденция».
Роза Отунбаева провозглашена президентом переходного периода
19 мая 2010 года специальным декретом временного правительства Роза Отунбаева была провозглашена президентом переходного периода.
Референдум по принятию нового текста Конституции от 27 июля 2010 года утвердил ее в качестве президента КР.
Она занимала этот пост вплоть до избрания и вступления в должность Алмазбека Атамбаева 1 декабря 2011 года. Это стало первой мирной передачей президентской власти в Кыргызстане.
Роза Отунбаева — первая женщина-президент Кыргызстана и пока единственная женщина, занимавшая пост президента в странах Центральной Азии.
Люди, которые меняли мир
Родился красноармеец Дуйшенкул Шопоков
Родился 19 мая 1915 года в селе Шалта Чуйской области Кыргызстана.
16 ноября 1941-го у разъезда Дубосеково Волоколамского района Московской области в составе группы истребителей танков участвовал в отражении многочисленных атак немецких фашистов. Подвиг 28 героев-панфиловцев вошел в историю. В этом бою Дуйшенкул Шопоков героически погиб.
Указом Президиума Верховного Совета СССР 21 июля 1942 года ему посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.
В честь него названы город в Чуйской области, несколько школ. 7 мая 2015-го бюст Дуйшенкула Шопокова установлен в Волоколамске.
Родился государственный деятель Алымбек Савитахунов
Родился 19 мая 1929 года в Балыкчи Иссык-Кульской области.
После окончания института, в 1949-м, начал с работы в Министерстве сельского хозяйства Киргизской ССР, где прошел путь от старшего зоотехника до начальника главного управления животноводства.
1980-1985 — министр сельского хозяйства Киргизской ССР.
Был депутатом Верховного Совета СССР 10-го созыва, депутатом Верховного Совета республики 8-го, 9-го и 11-го созывов.
Один из видных государственных деятелей Кыргызстана своего времени, внесший большой личный вклад в социально-экономическое развитие страны и ее аграрного сектора.
Умер в 2017 году.
