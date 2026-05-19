В Бишкеке 19 мая ожидаются дожди с грозами. Температура воздуха будет +25 градусов.

Отключение света, воды и газа

9.30-17.00 — отрезки улиц Менделеева, Токолдош, микрорайон «Тунгуч», дом 6;

9.30-17.30 — отрезки улиц Койбагарова, Каралаева, переулок Акбуринский;

9.00-14.00 — отрезки улиц Темирязева, Чокморова, Боконбаева, Уметалиева, отрезки улиц Буурдинской, Темировской, Талды-Суйской, Ала-Букинской, Эгинчиева, переулки Буурдинский, Темировский, Талды-Суйский;

9.00-17.00 — отрезки улиц Киевской, Калыка Акиева, улицы Ахунбаева, дом 55, Исанова, дом 2Б, жилмассив «Ак-Орго» (улицы Арабаева, Садыкова, Ашар, Сыдыкова, Тогуз Каганат, Саадак, Мажурум), микрорайон «Джал», дом 29, жилмассив «Ак-Босого» (улицы Чуй-29-30-31-32-33), улица Месароша, дома 95, 97, жилмассив «Кырман» (улица Айбек-Ата), села Байтик, Бир-Булак (улицы Кутманова, Бейшембаева, Эсенбай-Ата, Арычная, жилмассивы «32га», «40га»), Карла Маркса (улицы Пушкина, Фабричная, Мамыркалиева, Калинина, 22-го Партсъезда, Шопокова, Набережная);

12.00-15.00 — отрезки улиц Боконбаева, Коенкозова, жилмассив «Калыс-Ордо» (улица 15);

15.00-17.00 — отрезки улиц Ден Сяопина, Казакова, село Нижняя Ала-Арча (переулки Больничный, Чагая, Коллекторная), отрезки улиц Владимирской, Кустанайской, Власова, Сыдыгалиева, 9 Января, Кайназаровой, Очаковская, переулка Барбинский, улицы Патриса Лумумбы;

9.00-12.00 — жилмассив «Ак-Бата» (улицы 6, 7, 8).

11-20 мая — район, ограниченный улицами Гаражной, Калинина, Салиевой, проспектом Жибек Жолу.

15-22 мая — район, ограниченный реками Ала-Арчой, Аламедин, проспектом Жибек Жолу, улицами Суюмбаева, Жумабека, БЧК, Абдрахманова, Тоголока Молдо, Ганди.

Памятные даты

В Кыргызстане открыта Фрунзенская специальная средняя школа милиции МВД СССР

19 мая 1969 года приказом МВД СССР создана Фрунзенская специальная средняя школа милиции. Преподавательский состав скомплектован за счет Иваново-Франковской и Елабужской специальных средних школ милиции МВД СССР, а также из числа практических работников МВД Кыргызстана.

9 июля 1991-го Фрунзенская специальная средняя школа милиции МВД СССР указом главы государства преобразована в Бишкекскую высшую школу МВД. А 15 января 2000 года преобразована в Академию Министерства внутренних дел.

После окончания пятилетнего курса обучения курсанты получают звание «лейтенант» и специальность «юриспруденция».

Роза Отунбаева провозглашена президентом переходного периода

Фото пресс-службы президента КР. Роза Отунбаева и Алмазбек Атамбаев

19 мая 2010 года специальным декретом временного правительства Роза Отунбаева была провозглашена президентом переходного периода.

Референдум по принятию нового текста Конституции от 27 июля 2010 года утвердил ее в качестве президента КР.

Она занимала этот пост вплоть до избрания и вступления в должность Алмазбека Атамбаева 1 декабря 2011 года. Это стало первой мирной передачей президентской власти в Кыргызстане.

Роза Отунбаева — первая женщина-президент Кыргызстана и пока единственная женщина, занимавшая пост президента в странах Центральной Азии.

Люди, которые меняли мир

Родился красноармеец Дуйшенкул Шопоков

Родился 19 мая 1915 года в селе Шалта Чуйской области Кыргызстана.

16 ноября 1941-го у разъезда Дубосеково Волоколамского района Московской области в составе группы истребителей танков участвовал в отражении многочисленных атак немецких фашистов. Подвиг 28 героев-панфиловцев вошел в историю. В этом бою Дуйшенкул Шопоков героически погиб.

Указом Президиума Верховного Совета СССР 21 июля 1942 года ему посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

Фото из интернета. Бюст Дуйшенкула Шопокова в Волоколамске

В честь него названы город в Чуйской области, несколько школ. 7 мая 2015-го бюст Дуйшенкула Шопокова установлен в Волоколамске.

Родился государственный деятель Алымбек Савитахунов

Родился 19 мая 1929 года в Балыкчи Иссык-Кульской области.

После окончания института, в 1949-м, начал с работы в Министерстве сельского хозяйства Киргизской ССР, где прошел путь от старшего зоотехника до начальника главного управления животноводства.

1980-1985 — министр сельского хозяйства Киргизской ССР.

Был депутатом Верховного Совета СССР 10-го созыва, депутатом Верховного Совета республики 8-го, 9-го и 11-го созывов.

Один из видных государственных деятелей Кыргызстана своего времени, внесший большой личный вклад в социально-экономическое развитие страны и ее аграрного сектора.

Умер в 2017 году.

Куда сходить

Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.