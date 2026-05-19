Эбола: вероятность новой глобальной пандемии постоянно растет

Вероятность новой глобальной пандемии, подобной чрезвычайной ситуации, вызванной коронавирусом в 2019 году, постоянно растет. Об этом сообщает Служба новостей ООН.

ВОЗ предупреждает, что масштабы вспышки, вероятно, шире, чем выявлено на данный момент. На это указывают необъяснимые случаи смерти, высокий процент положительных результатов тестов и отсутствие четких данных о путях передачи. Обеспокоенность также вызывают четыре смерти среди медицинских работников, которые говорят о недостаточно эффективных мерах инфекционного контроля в медучреждениях.

Также отмечается, что не существует одобренной терапии или вакцины против вируса, который вызвал текущую вспышку.

«Продолжающаяся нестабильность, гуманитарный кризис, высокая мобильность населения, городская или полугородская природа текущих очагов и широкая сеть неформальных медучреждений увеличивают риск распространения, как это уже наблюдалось во время крупной эпидемии Эболы в Северном Киву и Итури в 2018-2019 годах», — заявили в организации.

Ранее ВОЗ объявила международный режим чрезвычайной ситуации в связи со вспышкой лихорадки Эбола в Конго и Уганде. Сообщалось о 80 смертях, предположительно связанных с Эболой, а также о 246 предположительных случаях заражения, восемь из которых лабораторно подтверждены. Кроме того, в Уганде, городе Кампале, 15 и 16 мая зарегистрированы два лабораторно подтвержденных случая заражения вирусом, один из них — со смертельным исходом.

«Эбола — очень серьезное заболевание, но мы умеем его контролировать», — сказал в интервью Службе новостей ООН региональный директор ВОЗ по Африке Мохамед Джанаби.

Он пояснил, что заявление организации о чрезвычайной ситуации в области здравоохранения международного значения поможет привлечь к проблеме общественное внимание, ускорить мобилизацию ресурсов и обеспечить скоординированное взаимодействие стран.

«Но это не означает, что людям нужно паниковать. Глобальная система работает так, как должна, — выявляет проблему и решительно реагирует на нее, — добавил Мохамед Джанаби, призвав СМИ распространять корректную информацию. — Страх сам по себе — это эпидемия».