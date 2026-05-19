09:48
USD 87.45
EUR 101.81
RUB 1.20
Общество

Эбола: вероятность новой глобальной пандемии постоянно растет

Вероятность новой глобальной пандемии, подобной чрезвычайной ситуации, вызванной коронавирусом в 2019 году, постоянно растет. Об этом сообщает Служба новостей ООН.

ВОЗ предупреждает, что масштабы вспышки, вероятно, шире, чем выявлено на данный момент. На это указывают необъяснимые случаи смерти, высокий процент положительных результатов тестов и отсутствие четких данных о путях передачи. Обеспокоенность также вызывают четыре смерти среди медицинских работников, которые говорят о недостаточно эффективных мерах инфекционного контроля в медучреждениях.

Также отмечается, что не существует одобренной терапии или вакцины против вируса, который вызвал текущую вспышку.

Читайте по теме
Риск завоза Эболы в Кыргызстан остается низким — Минздрав

«Продолжающаяся нестабильность, гуманитарный кризис, высокая мобильность населения, городская или полугородская природа текущих очагов и широкая сеть неформальных медучреждений увеличивают риск распространения, как это уже наблюдалось во время крупной эпидемии Эболы в Северном Киву и Итури в 2018-2019 годах», — заявили в организации.

Ранее ВОЗ объявила международный режим чрезвычайной ситуации в связи со вспышкой лихорадки Эбола в Конго и Уганде. Сообщалось о 80 смертях, предположительно связанных с Эболой, а также о 246 предположительных случаях заражения, восемь из которых лабораторно подтверждены. Кроме того, в Уганде, городе Кампале, 15 и 16 мая зарегистрированы два лабораторно подтвержденных случая заражения вирусом, один из них — со смертельным исходом.

«Эбола — очень серьезное заболевание, но мы умеем его контролировать», — сказал в интервью Службе новостей ООН региональный директор ВОЗ по Африке Мохамед Джанаби.

Он пояснил, что заявление организации о чрезвычайной ситуации в области здравоохранения международного значения поможет привлечь к проблеме общественное внимание, ускорить мобилизацию ресурсов и обеспечить скоординированное взаимодействие стран.

«Но это не означает, что людям нужно паниковать. Глобальная система работает так, как должна, — выявляет проблему и решительно реагирует на нее, — добавил Мохамед Джанаби, призвав СМИ распространять корректную информацию. — Страх сам по себе — это эпидемия».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/374334/
просмотров: 233
Версия для печати
Материалы по теме
Риск завоза Эболы в Кыргызстан остается низким — Минздрав
Вспышка лихорадки Эбола в Конго и Уганде. ВОЗ объявила чрезвычайную ситуацию
В Африке новая вспышка лихорадки Эбола: в Конго умерли 80 человек
ВОЗ не нашла признаков опасной мутации хантавируса
Среди подростков и молодежи бум никотиновых подушечек — ВОЗ обеспокоена
ВОЗ подтвердила восемь случаев андского штамма хантавируса
Хантавирус опасен для инфицированных, но риск передачи крайне низок — ВОЗ
Около 5 тысяч новых случаев гепатита регистрируется в год — ВОЗ
В 2025 году здоровье населения планеты улучшилось — ВОЗ
Глава ВОЗ назвал первую леди Узбекистана лидером в борьбе с детским раком
Популярные новости
Интервью с&nbsp;Мээришей: о&nbsp;разводе с&nbsp;Атабековым, женщинах и&nbsp;планах на&nbsp;жизнь Интервью с Мээришей: о разводе с Атабековым, женщинах и планах на жизнь
На&nbsp;дне озера Иссык-Куль обнаружили большую металлическую конструкцию На дне озера Иссык-Куль обнаружили большую металлическую конструкцию
В&nbsp;Кыргызстан доставлена новая партия продовольственной помощи из&nbsp;России В Кыргызстан доставлена новая партия продовольственной помощи из России
В&nbsp;Бишкеке опять ожидаются дожди с&nbsp;грозами. Прогноз погоды на&nbsp;18-20 мая В Бишкеке опять ожидаются дожди с грозами. Прогноз погоды на 18-20 мая
Бизнес
&laquo;Менин үйүм&raquo;: тепло родного края в&nbsp;каждой детали «Менин үйүм»: тепло родного края в каждой детали
Курс на&nbsp;$45&nbsp;миллиардов: &laquo;Дордой Страхование&raquo; и&nbsp;Sinosure Курс на $45 миллиардов: «Дордой Страхование» и Sinosure
Мобильный оператор&nbsp;О! открыл абонентам доступ к&nbsp;5G&nbsp;в&nbsp;международном роуминге Мобильный оператор О! открыл абонентам доступ к 5G в международном роуминге
Оплата задолженности в&nbsp;пару кликов через MegaPay Оплата задолженности в пару кликов через MegaPay
19 мая, вторник
09:43
Атака на Иран. Тегеран согласен передать обогащенный уран России вместо США Атака на Иран. Тегеран согласен передать обогащенный ур...
09:30
«Менин үйүм»: тепло родного края в каждой детали
09:27
Петицию об отставке министра просвещения подписывают кыргызстанцы
09:24
Российский рубль преодолел рубеж в 1,2 сома: курс валют на 19 мая
09:23
ЦИК КР признала Максата Алымбекова депутатом Жогорку Кенеша