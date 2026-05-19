Общество

Новые правила использования пиротехники предлагают ввести в Кыргызстане. Министерство чрезвычайных ситуаций вынесло на общественное обсуждение проект постановления кабинета министров об утверждении новых правил оборота гражданских пиротехнических изделий.

Инициатор поясняет, что действующие правила приняты в 2007 году и утратили актуальность после вступления в силу технического регламента Таможенного союза «О безопасности пиротехнических изделий».

Корректировка документа нужна в целях приведения национального законодательства в соответствие с требованиями регламента.

Изменения в том числе затронут классификацию пиротехнических изделий по степени потенциальной опасности. Теперь их будет пять вместо четырех. К изделиям 1-3-го класса относятся бенгальские свечи, хлопушки, фонтаны и другая подобная продукция. Они могут свободно продаваться, но только через специализированные магазины и только лицам старше 18 лет. Продажа изделий 4-5-го класса допускается лишь юридическим и физическим лицам, имеющим соответствующую лицензию органов внутренних дел.

Размещение точек продажи пиротехники в нежилых помещениях многоквартирных домов не допускается. В магазинах самообслуживания реализация возможна только в специализированных секциях с участием продавца-консультанта; свободный доступ покупателей к изделиям исключен.

Пиротехнику, не соответствующую требованиям технического регламента, предлагают изымать.

Государственный контроль в сфере оборота пиротехники закрепят за органами внутренних дел. Они также будут уполномочены выдавать лицензии на реализацию пиротехнических веществ и изделий.

МЧС также предлагает навести порядок при демонстрации фейерверков 4-5-го класса. Это потребует лицензии и отдельного разрешения местных органов власти, которое необходимо получить не менее чем за 10 дней до мероприятия. Место запуска должно находиться на расстоянии не менее 500 метров от сгораемых построек и топливных складов, зрители — не ближе 100 метров от пусковой площадки. Запрещено проводить фейерверки вблизи больниц, детских учреждений, памятников культуры, заповедников и объектов повышенной опасности.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/374331/
